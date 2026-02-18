#
Известно, какую сумму готовы потратить покупатели на машину с пробегом

Россияне, в основном, покупают подержанные автомобили по цене до 1 млн рублей

В январе 2026 года каждая третья сделка на вторичном авторынке России пришлась на автомобили стоимостью от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Как сообщили эксперты платформы Pango Cars, этот сегмент стал главным драйвером продаж, собрав 33% всех покупок.

При этом покупатели явно не готовы переплачивать: 55% сделок (более половины) замкнулись в бюджете до 1 млн рублей. Вторую строчку заняли самые доступные авто дешевле 500 тысяч рублей (22% продаж), что говорит о жесткой экономии. Более дорогие машины ценой от 1 до 1,5 млн рублей выбрали 19% покупателей, а на авто премиум-класса дороже 2 млн пришлось лишь 13%.

Эксперты отмечают, что вторичный рынок сейчас – это спасательный круг для водителей, которые не могут осилить новые машины. Люди готовы брать даже дорогие кредиты, ведь средняя ставка на б/у подскочила до 23,6%, а сумма займа составила 1,1 млн рублей. Чаще всего в кредит берут авто, выпущенные в 2017 году, – они сохраняют золотую середину между ценой и состоянием.

Аналитики выяснили, что 31% продаж пришелся на машины возрастом от 10 до 15 лет, еще 30% – на авто 5–10 лет. Самые популярные марки предсказуемы: на первом месте Lada (15%), за ней идут Kia и Hyundai. В личном зачете уверенно лидируют Lada Granta, Vesta и Kia Rio – их любят за дешевизну в обслуживании, широкую сервисную инфраструктуру и понятную остаточную стоимость.

В Pango Cars прогнозируют: в 2026 году вторичка останется главным стабилизатором рынка. Спрос на массовые авто не угаснет, а вот доля китайцев начнет подрастать.

Источник:  «Российская газета»
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
18.02.2026 
