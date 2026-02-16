Что будет с рынком подержанных электрокаров в 2026 году? Есть прогноз

Андрей Гришаков: в этом году ждем незначительный рост рынка б/у электромобилей

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам одиннадцати месяцев 2025 года объем продаж новых электромобилей в России составил 11,2 тысячи единиц.

Этот показатель демонстрирует падение на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Эксперты связывают сокращение рынка новых электромобилей с эффектом «переохлаждения» экономики. Негативное влияние оказала совокупность факторов на всех этапах: от удорожания стоимости машин до корректировки государственных планов по планомерному развитию сети зарядных станций.

В то же время вторичный рынок электромобилей продемонстрировал рекордную динамику. За тот же период жители России приобрели 15,2 тысячи подержанных электрокаров, что на 24% превышает результат прошлого года.

Мнение эксперта

Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр:

– 2025 год показал снижение продаж в сегменте новых электрокаров, если говорить об автомобилях с пробегом, то рост обусловлен несколькими факторами: низкой базой данного сегмента на рынке авто с пробегом, реализацией новых автомобилей, привезенных по каналам параллельного импорта и оформленных на физические лица в сегменте авто с пробегом, и изменением правил расчета утилизационного сбора, непосредственно влияющего на ценообразование.

В текущем году можно ожидать незначительного роста рынка электрокаров с пробегом, связанного с переходом покупателей из сегмента новых автомобилей.

Цены на рынке авто с пробегом будут расти, но в разной степени. На рост повлияют экономические факторы, ставки утилизационного сбора и нарастание дефицита автомобилей в отдельных сегментах.

