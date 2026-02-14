Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mercedes-Benz SEC (C126) от Renntech
14 февраля
Тюнеры возродили культовый Мерседес и оснастили его мотором от суперкара
Renntech выпустил рестомод Mercedes SEC V12...
Выяснилось, что будет определять ценовую политику на автозапчасти в 2028 году
14 февраля
Выяснилось, что будет определять ценовую политику на автозапчасти в 2028 году
Эксперт Кирилл Арзамазов: Ожидается стабильный...
Эта технология позволит электромобилям намного дольше работать на морозе
14 февраля
Эта технология позволит электромобилям намного дольше работать на морозе
Changan Nevo A06 — первый серийный...

Да не может быть! Серийная «электричка» без проблем с запасом хода

Концерн FAW показал серийный электромобиль с запасом хода более 1000 км

Пресс-служба китайского концерна FAW сообщила, что на серийный автомобиль Hongqi Tiangong 05 впервые установлена батарея нового типа. Фото экспериментальной машины опубликовало Министерство промышленности и информатизации КНР.

Рекомендуем
Как сделать электрокары дешевыми? Решение найдено

В чем тут отличие от обычных «электричек»? Сообщается, что автомобиль получил литий-марганцевую жидкостно-твердотельную батарею. Ее емкость составляет 142 кВт·ч, то есть по сравнению с моделями предыдущего поколения она выросла сразу на 67%. Удельная энергоемкость на уровне отдельных элементов превысила 500 Вт·ч/кг, что дает электромобилю запас хода на одной зарядке, превышающий 1000 км.

Битву за психологический барьер «over 1000» ведут сейчас все ведущие разработчики электромобилей и батарей к ним. С 2024-2025 годов активно работают в направлении твердотельных батарей Nissan, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Chery и Dongfeng, концерн Geely наметил старт производства таких аккумуляторов на 2026 год, а на финские мотоциклы Verge твердотельные батареи уже ставят серийно.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ну а для принадлежащей FAW марки Hongqi это уже вторая презентация «твердотельной электрички», способной осилить более 1000 км – еще в январе они показали новый кроссовер Tiangong 06 с новой батареей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 11
14.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0