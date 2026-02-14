Да не может быть! Серийная «электричка» без проблем с запасом хода

Концерн FAW показал серийный электромобиль с запасом хода более 1000 км

Пресс-служба китайского концерна FAW сообщила, что на серийный автомобиль Hongqi Tiangong 05 впервые установлена батарея нового типа. Фото экспериментальной машины опубликовало Министерство промышленности и информатизации КНР.

В чем тут отличие от обычных «электричек»? Сообщается, что автомобиль получил литий-марганцевую жидкостно-твердотельную батарею. Ее емкость составляет 142 кВт·ч, то есть по сравнению с моделями предыдущего поколения она выросла сразу на 67%. Удельная энергоемкость на уровне отдельных элементов превысила 500 Вт·ч/кг, что дает электромобилю запас хода на одной зарядке, превышающий 1000 км.

Битву за психологический барьер «over 1000» ведут сейчас все ведущие разработчики электромобилей и батарей к ним. С 2024-2025 годов активно работают в направлении твердотельных батарей Nissan, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Chery и Dongfeng, концерн Geely наметил старт производства таких аккумуляторов на 2026 год, а на финские мотоциклы Verge твердотельные батареи уже ставят серийно.

Ну а для принадлежащей FAW марки Hongqi это уже вторая презентация «твердотельной электрички», способной осилить более 1000 км – еще в январе они показали новый кроссовер Tiangong 06 с новой батареей.

