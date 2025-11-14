Электромобили будут проезжать по 1000 км уже в следующем году

Компания Dongfeng объявила о выпуске твердотельных аккумуляторов в 2026 году

Твердотельные батареи для электротранспорта станут серийным продуктом уже в сентябре 2026 года.

Об этом в ходе всемирной конференции по аккумуляторным батареям объявили представители компании Dongfeng. Как известно, плотность энергии в твердотельных батареях достигает 600 Вт·ч/кг, а в отдельных случаях может даже превышать этот показатель. Другими словами, новые источники питания более чем вдвое энергоемкие по сравнению с нынешними литий-ионными аккумуляторами на жидком электролите.

Такие источники энергии сделают электромобильный запас хода в 1000 км обыденностью – и реально могут низвести ДВС до уровня нишевого продукта для тонких ценителей ретро. Помимо Dongfeng, в «твердотельной гонке» сейчас участвуют Nissan, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen и Chery.

