Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Газпромнефть» признана сетью АЗС года
14 ноября
«Газпромнефть» признана сетью АЗС года
Сеть автозаправочных станций «Газпромнефть»...
Что залить на зиму? Есть вариант!
14 ноября
Что залить на зиму? Есть вариант!
Эксперты Gazpromneft напомнили, чем отличается...
Интерьер Tank 300
14 ноября
В РФ обновился хорошо известный рамный внедорожник: цены и комплектации
Бренд Tank озвучил цены на обновленный...

Электромобили будут проезжать по 1000 км уже в следующем году

Компания Dongfeng объявила о выпуске твердотельных аккумуляторов в 2026 году

Твердотельные батареи для электротранспорта станут серийным продуктом уже в сентябре 2026 года.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Об этом в ходе всемирной конференции по аккумуляторным батареям объявили представители компании Dongfeng. Как известно, плотность энергии в твердотельных батареях достигает 600 Вт·ч/кг, а в отдельных случаях может даже превышать этот показатель. Другими словами, новые источники питания более чем вдвое энергоемкие по сравнению с нынешними литий-ионными аккумуляторами на жидком электролите.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Такие источники энергии сделают электромобильный запас хода в 1000 км обыденностью – и реально могут низвести ДВС до уровня нишевого продукта для тонких ценителей ретро. Помимо Dongfeng, в «твердотельной гонке» сейчас участвуют Nissan, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen и Chery.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 21
14.11.2025 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0