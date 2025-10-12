Экология
Новые автомобили Toyota станут надежнее, экономичнее и мощнее

Toyota выпустит первые в мире машины с полностью твердотельными аккумуляторами

Компания Toyota, объявившая о партнерстве с Sumitomo Metal Mining Co., нацелилась на массовое производство катодных материалов для новых аккумуляторов. Ее стремление заключается в достижении первого в мире практического использования полностью твердотельных аккумуляторов в электромобилях.

Мотор прослужит долго — рассказываем, как этого добиться без лишних трат

По словам Toyota, новые аккумуляторы способны значительно улучшить запас хода, мощность, сократить время зарядки и изменить будущее автомобильного транспорта.

В отличие от текущих жидкостных батарей, которые используют электролитные растворы, твердотельные аккумуляторы Toyota применяют катод, анод и твердый электролит. Компания утверждает, что их инновационная технология может сократить размеры батарей, повысить выходную мощность и продлить срок службы.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Toyota планирует представить свой первый электромобиль с твердотельными батареями в 2027 или 2028 году. Благодаря запатентованной технологии синтеза порошка от Sumitomo Metal Mining ей удалось создать «высокопрочный катодный материал» для этого типа аккумуляторов.

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Sumitomo уже на протяжении многих лет поставляет катодные материалы для электромобилей, но теперь она работает над внедрением данной технологии в массовое производство. Это соглашение стало возможным после того, как в сентябре прошлого года Toyota получила сертификат METI для производства новых аккумуляторов в Японии.

Источник:  Electrek
Лежнин Роман
Фото:Toyota
12.10.2025 
Фото:Toyota
