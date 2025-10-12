Новые автомобили Toyota станут надежнее, экономичнее и мощнее

Toyota выпустит первые в мире машины с полностью твердотельными аккумуляторами

Компания Toyota, объявившая о партнерстве с Sumitomo Metal Mining Co., нацелилась на массовое производство катодных материалов для новых аккумуляторов. Ее стремление заключается в достижении первого в мире практического использования полностью твердотельных аккумуляторов в электромобилях.

По словам Toyota, новые аккумуляторы способны значительно улучшить запас хода, мощность, сократить время зарядки и изменить будущее автомобильного транспорта.

В отличие от текущих жидкостных батарей, которые используют электролитные растворы, твердотельные аккумуляторы Toyota применяют катод, анод и твердый электролит. Компания утверждает, что их инновационная технология может сократить размеры батарей, повысить выходную мощность и продлить срок службы.

Toyota планирует представить свой первый электромобиль с твердотельными батареями в 2027 или 2028 году. Благодаря запатентованной технологии синтеза порошка от Sumitomo Metal Mining ей удалось создать «высокопрочный катодный материал» для этого типа аккумуляторов.

Sumitomo уже на протяжении многих лет поставляет катодные материалы для электромобилей, но теперь она работает над внедрением данной технологии в массовое производство. Это соглашение стало возможным после того, как в сентябре прошлого года Toyota получила сертификат METI для производства новых аккумуляторов в Японии.