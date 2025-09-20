Volkswagen представил батарею, которая выведет электрокары на новый уровень

Volkswagen Group анонсировала серийную батарею Unified Cell для электромобилей

Немецкий концерн Volkswagen Group совместно с дочерней компанией PowerCo представил серийную версию своей новой унифицированной батареи, названной Unified Cell.

Производство первых экземпляров начнется уже в конце 2025 года на гигафабрике в Зальцгиттере, с дальнейшим запуском в Валенсии и Сент-Томасе. Все материалы для катодов будут производиться в Европе, что является важным шагом для местной автоиндустрии, которая до этого была слабовато представлена в производстве батарей.

Unified Cell представляет собой технологическое достижение, обладая энергоемкостью около 660 Вт·ч/л, что на 10% больше по сравнению с предыдущими моделями. Батарея использует технологию cell-to-pack, позволяя ячейкам интегрироваться непосредственно в модуль без дополнительных корпусов, что оптимизирует пространство и снижает вес. Призматические элементы батареи прекрасно синхронизированы друг с другом.

Unified Cell by Volkswagen Group

Благодаря новым технологиям электромобили на основе данной батареи, включая модели от Volkswagen, Skoda и Cupra, смогут проезжать до 450 км на одной зарядке, затрачивая менее 25 минут на полный заряд.

Применение мегалитного литья также позволяет уменьшить вес и себестоимость батареи. Volkswagen ставит амбициозные цели по улучшению дальности пробега и скорости зарядки в секторе малолитражных автомобилей, стремясь сделать электромобили доступнее.

Unified Cell станет ключевой глобальной платформой для Volkswagen Group и найдет применение в около 80% электромобилей концерна, независимо от бренда и региона. Батарея будет адаптирована под разные химические составы, включая LFP, натрий-ионные, NMC и твердотельные технологии, что обеспечит гибкость в производстве.

В общем, запуск Unified Cell является значимой вехой для всей индустрии электромобилей, повышая энергоемкость, сокращая время зарядки и снижая стоимость, что сделает электромобили более привлекательными для более широкой публики и ускорит переход к устойчивой мобильности.