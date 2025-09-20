Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Для кого гаджеты не главное: топ-5 моделей до 25 000 евро для водителей в возрасте
20 сентября
Для кого гаджеты не главное: топ-5 моделей до 25 000 евро для водителей в возрасте
ADAC назвал пять удобных моделей машин до 25...
На аккумуляторе есть отметка SLI — стоит ли ставить такой в автомобиль?
20 сентября
На аккумуляторе есть отметка SLI — стоит ли ставить такой в автомобиль?
Эксперт «За рулем» назвал особенности...
Nissan Leaf
20 сентября
Nissan сокращает план выпуска популярной модели: в чем причина?
Nissan сократил объем производства нового Leaf...

Volkswagen представил батарею, которая выведет электрокары на новый уровень

Volkswagen Group анонсировала серийную батарею Unified Cell для электромобилей

Немецкий концерн Volkswagen Group совместно с дочерней компанией PowerCo представил серийную версию своей новой унифицированной батареи, названной Unified Cell.

Рекомендуем
Рейтинг зимних шин для бюджетных седанов — от 5000 рублей

Производство первых экземпляров начнется уже в конце 2025 года на гигафабрике в Зальцгиттере, с дальнейшим запуском в Валенсии и Сент-Томасе. Все материалы для катодов будут производиться в Европе, что является важным шагом для местной автоиндустрии, которая до этого была слабовато представлена в производстве батарей.

Unified Cell представляет собой технологическое достижение, обладая энергоемкостью около 660 Вт·ч/л, что на 10% больше по сравнению с предыдущими моделями. Батарея использует технологию cell-to-pack, позволяя ячейкам интегрироваться непосредственно в модуль без дополнительных корпусов, что оптимизирует пространство и снижает вес. Призматические элементы батареи прекрасно синхронизированы друг с другом.

Unified Cell by Volkswagen Group
Unified Cell by Volkswagen Group
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Благодаря новым технологиям электромобили на основе данной батареи, включая модели от Volkswagen, Skoda и Cupra, смогут проезжать до 450 км на одной зарядке, затрачивая менее 25 минут на полный заряд.

Применение мегалитного литья также позволяет уменьшить вес и себестоимость батареи. Volkswagen ставит амбициозные цели по улучшению дальности пробега и скорости зарядки в секторе малолитражных автомобилей, стремясь сделать электромобили доступнее.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Unified Cell станет ключевой глобальной платформой для Volkswagen Group и найдет применение в около 80% электромобилей концерна, независимо от бренда и региона. Батарея будет адаптирована под разные химические составы, включая LFP, натрий-ионные, NMC и твердотельные технологии, что обеспечит гибкость в производстве.

В общем, запуск Unified Cell является значимой вехой для всей индустрии электромобилей, повышая энергоемкость, сокращая время зарядки и снижая стоимость, что сделает электромобили более привлекательными для более широкой публики и ускорит переход к устойчивой мобильности.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  electriccarsreport
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 13
20.09.2025 
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0