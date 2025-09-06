Экология
Бензин кончился: китайцы испытывают «электричку» с запасом хода более 1500 км

Chery ведет дорожные испытания электрокара Exlantix ES с твердотельной батареей

В Сети появились новые снимки с дорожными испытаниями новой версии электрического седана Exlantix ES.

Напомним, бизнес-седан Exlantix ES официально представлен и в России, однако у нас продают гибридные версии, обеспечивающие запас хода в 1231 км. А та версия, что попалась фотошпионам – чисто электрическая, и ДВС ей не нужен, потому что запас хода на электротяге составляет около 1500 км. Причина тому – твердотельные аккумуляторы, о чем говорит надпись на борту прототипа, проходящего дорожные испытания.

Источник замечает, что это уже вторая машина с такой надписью — в мае в фотообъективы попал кроссовер Exlantix ET, имеющий единую с Exlantix ES платформу E0X.

Очевидно, что именно под эту архитектуру китайцы «затачивают» твердотельные аккумуляторы. Плотность энергии у новых источников питания достигает 600 Вт·ч/кг, что более чем вдвое выше показателей большинства современных литий-ионных батарей на жидком электролите. В 2026-м году Chery собирается тестировать машины с такими аккумуляторами в одной из служб такси, а в 2027-м – запустить в свободную продажу.

Напомним, над такими же батареями работают в Huawei, их тестовое производство, помимо Chery, наладили также Toyota и Nissan, а Mercedes-Benz тоже вывел на тесты прототип с «твердыми» аккумуляторами. Кроме повышенной емкости, они куда более устойчивы к температурным колебаниям и воспламенению, а заряжаться способны гораздо быстрее. Так, в Chery обещают восполнение запаса хода на 400 км всего за 5 минут.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
06.09.2025 
