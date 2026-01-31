Эта разработка станет революцией автомобилестроении: подробности
Твердотельная батарея нового поколения – выдающийся шаг вперед для китайского премиум-бренда Hongqi. Компания недавно собрала свой первый прототип электромобиля, оборудованного такой батареей, и уже готовит его к тестам на дороге.
Новая разработка стала настоящим прорывом, который выводит технологии из стен лабораторий и открывает перспективы создания электромобилей с непривычно большими запасами хода и повышенной безопасностью. В качестве платформы выступил среднеразмерный электрический кроссовер Tiangong 06. Его стандартный вариант с литий-ионной батареей способен проехать до 780 километров без подзарядки, тогда как тестовая версия с твердотельным аккумулятором обещает преодолеть более 1000 километров на одном заряде.
Инженеры из научно-исследовательского института Hongqi трудились над созданием этой батареи почти 1,5 года, уделяя особое внимание технологии сульфидных твердых электролитов. Уже удалось подтвердить стабильную работу ячеек емкостью 10 ампер-часов и разработать процессы для изделий емкостью 60 ампер-часов.
Завершение монтажа батареи в автомобиль обозначает переход к более сложному этапу – изучению работы всей системы в условиях реальной эксплуатации. Особо проверяют устойчивость под нагрузкой, эффективность защиты и безопасность, что критично для будущего серийного выпуска. Прогресс заметен и в технике упаковки модулей высокого напряжения, а также в облегчении их интеграции в автомобильную конструкцию.
Твердотельные аккумуляторы обещают стать следующей большой технологической революцией в автомобильной индустрии. Они отличаются сразу тремя ключевыми преимуществами: максимальной безопасностью благодаря отсутствию воспламеняющихся жидкостей, высокой плотностью энергии, что обеспечивает значительно больший запас хода, а также отличной работой при низких температурах.
Эти достижения строго укладываются в стратегию корпорации FAW, которой принадлежит бренд Hongqi. Tiangong 06 выступает своего рода мостом между лабораторными экспериментами и серийным производством, нацеливаясь на запуск первых моделей с твердотельными батареями уже в 2027 году. Такие электромобили появятся в ограниченных и престижных сериях, что, конечно, подчеркнет технологическое лидерство марки.
В пресс-службе Hongqi уверены: собранный и готовящийся к ходовым испытаниям прототип – не просто техническая новинка, а важный стратегический шаг, способный изменить представление об электромобилях будущего.
