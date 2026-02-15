#
Как выбрать максимально бесшумные шины? Вот несколько полезных советов
15 февраля
Эти машины россияне перепродают крайне неохотно

Стало известно, насколько быстро россияне избавляются от китайских автомобилей

Маркетинговое агентство НАПИ опубликовало средние сроки первого владения новыми легковыми автомобилями из разных стран в России.

Иными словами, исследование показывает, как быстро российские водители склонны избавляться от авто различных стран-производителей. Так вот, в случае с американскими машинами речь о быстроте вообще не идет: средний срок первого владения «американкой» в РФ за последний год вырос на 8 месяцев и теперь составляет ровно 9 лет (108 месяцев). В таблице ниже видно, что от почти любых европейских и японских машин россияне теперь тоже избавляться не спешат – сроки первого владения растут.

А от корейских – и подавно: за минувший год показатель прирос сразу на 9 месяцев и теперь составляет более 6,5 лет.

При этом и без того низкие сроки первого владения российскими и китайскими машинами с 2024 по 2025 год еще упали – у первых на месяц, а у вторых на три. «Китайцы» – вне конкуренции по краткости первого владения: в среднем оно длится лишь 32 месяца, то есть меньше трех лет.

Источник:  НАПИ
Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos, НАПИ
15.02.2026 
