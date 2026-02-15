Эти машины россияне перепродают крайне неохотно

Стало известно, насколько быстро россияне избавляются от китайских автомобилей

Маркетинговое агентство НАПИ опубликовало средние сроки первого владения новыми легковыми автомобилями из разных стран в России.

Иными словами, исследование показывает, как быстро российские водители склонны избавляться от авто различных стран-производителей. Так вот, в случае с американскими машинами речь о быстроте вообще не идет: средний срок первого владения «американкой» в РФ за последний год вырос на 8 месяцев и теперь составляет ровно 9 лет (108 месяцев). В таблице ниже видно, что от почти любых европейских и японских машин россияне теперь тоже избавляться не спешат – сроки первого владения растут.

А от корейских – и подавно: за минувший год показатель прирос сразу на 9 месяцев и теперь составляет более 6,5 лет.

При этом и без того низкие сроки первого владения российскими и китайскими машинами с 2024 по 2025 год еще упали – у первых на месяц, а у вторых на три. «Китайцы» – вне конкуренции по краткости первого владения: в среднем оно длится лишь 32 месяца, то есть меньше трех лет.

