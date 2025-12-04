С этими машинами первые владельцы не расстаются дольше всего

#
По информации, предоставленной экспертами проекта «Автотетка» из «Авито», российские автовладельцы дольше всех держатся за автомобили французских и чешских марок. Аналитики провели исследование, в ходе которого проанализировали объявления о продаже автомобилей не старше 10 лет.

Средний срок, в течение которого первый владелец использует свое авто, составляет четыре года. Тем не менее, автомобили из Франции остаются у первого владельца, в среднем, 4,6 года, а чешские – 4,4 года. Для автомобилей южнокорейского, японского и американского производства этот срок составляет 4,3 года, а для российских автомобилей – 4 года.

Среди французских моделей наибольшее время эксплуатации демонстрируют автомобили марки Renault, которые, в среднем, остаются у владельца 4,7 года, Citroen – 4,1 года и Peugeot – 3,9 года. В числе наиболее долго служащих автомобилей от французских производителей выделяются Renault Sandero и Peugeot 408, которые эксплуатируются по 5,4 года. Также в списке находятся Renault Sandero Stepway (5,1 года) и Citroen C4 (4,9 года).

Peugeot 408
Peugeot 408

Что касается чешских автомобилей, на российском рынке они преимущественно представлены маркой Skoda, которая, в среднем, используется 4,4 года. Самым долго удерживаемым автомобилем стал Yeti – его владельцы не расстаются с ним 5,8 года, в то время как модели Rapid и Octavia используются по 4,7 и 4,4 года соответственно.

Skoda Yeti
Skoda Yeti

Среди южнокорейских брендов владельцы Hyundai держат свои машины, в среднем, 4,4 года, а Kia – 4,3 года. Лидирующими среди Hyundai по сроку владения стали ix35 на 6,3 года, i40 – 4,9 года и Creta – 4,8 года. Автомобили Kia Soul и Kia Rio остаются у владельцев, в среднем, по 4,7 года.

Среди японских автомобилей наибольшее время у владельцев проводит Datsun (4,9 года), затем Nissan с 4,8 года и Mitsubishi с 4,5 года. В американском сегменте лидируют марки Chevrolet (4,6 года) и Ford (4,4 года), тогда как Cadillac остается у владельца всего 3,3 года.

Среди отечественных автомобилей дольше всего у первых владельцев сохраняются УАЗ (4,2 года) и Lada (4 года), при этом лидерами по сроку эксплуатации среди моделей являются Lada Kalina (5,7 года), УАЗ Hunter (5,1 года) и Lada Xray (5,1 года).

Ранее «За рулем» перечислил самые проблемные модели марки Kia.

