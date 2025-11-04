#
Лучше новых двух: россияне стали гораздо реже расставаться с машинами

НАПИ: средний срок владения легковым автомобилем в РФ увеличился до 69 месяцев

Многие россияне не спешат расставаться с машинами привычных марок и пересаживаться на новые китайские или российские авто.

Такой вывод можно сделать из свежего исследования агентства НАПИ: в 2023 году средний срок первого владения легковушкой составлял 63 месяца, а к сентябрю 2025 года достиг 69 месяцев. Растут в нашей стране сроки владения японскими и корейскими машинами, такая же ситуация по представителям всего европейского автопрома. Возьмем, например, немецкую тройку: Мерседесы и БМВ прибавили в возрасте первого владения на 10-13 месяцев, а Audi – сразу на 22 месяца, до 92 месяцев, то есть почти до 8 лет.

Сильно прибавили в этом показателе Kia и Hyundai: плюс 19-20 месяцев и средний срок владения 6,4-6,5 лет... Подрос, пусть и несильно, даже срок владения УАЗами, а вот цифры по машинам Lada по вполне понятным причинам остаются примерно прежними.

Кто же «молодеет»? Понятно, автомобили китайских брендов: вместо 49 месяцев в 2023 году средний срок владения «китайцем» в нашей стране снизился до 32 месяцев – то есть примерно до 2,7 лет.

Источник:  НАПИ
Иннокентий Кишкурно
04.11.2025 
