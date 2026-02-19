«Копейку» в приличном состоянии оценили 2,1 миллиона рублей — и вот почему

ВАЗ-2101 1970 года с пробегом 35 тысяч км выставлен на продажу в Самаре

В Самарской области появился лот, способный вызвать священный трепет у любого ценителя советского автопрома.

На продажу выставлен ВАЗ-2101 самого первого года выпуска – 1970-го. Это не просто старая «копейка», а настоящий раритет: таких машин, сошедших с конвейера в год подписания исторического соглашения с Fiat, было выпущено всего около 21 с половиной тысячи.

Уникальность экземпляра подтверждается не только годом рождения, но и легендарным состоянием. Пробег автомобиля составляет всего 35 324 километра – и это, судя по описанию, правдивая история. Всю жизнь машина провела в тепле, избегая зимней соли и реагентов, благодаря чему кузов сохранил родные элементы без следов сварки.

[

ВАЗ-2101 1970 года

Даже салон и техническая начинка остались нетронутыми: здесь все еще стоит оригинальный 1.2-литровый мотор и «механика».

Автомобиль не просто пылился в гараже, а был отобран жюри для участия в торжествах в честь 50-летия АВТОВАЗа, где занял почетное второе место. Продавец честно отмечает, что кузов пережил косметическое обновление окраса, но «железо» осталось нетронутым, а номера – оригинальными. Цена вопроса, соответствующая статусу «капсулы времени», – 2,1 миллиона рублей.

