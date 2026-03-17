Россияне массово выбирают Mazda CX-5: эксперт объяснил, почему
Россияне массово выбирают Mazda CX-5: эксперт объяснил, почему

Эксперт Тузов: Mazda CX-5 обошла по популярности в РФ Toyota RAV4

По итогам января и февраля 2026 года составлен рейтинг наиболее востребованных иностранных автомобилей на российском рынке. Данные представил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Безусловным лидером стал японский кроссовер Mazda CX-5 : за два месяца россияне поставили на учет более 4400 таких машин. Второе место занял еще один представитель Японии – Toyota RAV4, чей результат оказался почти втрое скромнее: около 1500 реализованных автомобилей.

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов объяснил причины популярности Mazda CX-5 . По его словам, успех модели складывается из нескольких факторов.

Так, бренд давно зарекомендовал себя внимательным отношением к деталям и стабильно высоким стандартом сборки, что напрямую ассоциируется у покупателей с надежностью.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
Комментарий эксперта

Алексей Тузов , независимый эксперт транспортной отрасли:

Модель CX-5 отличается современным дизайном, комфортным салоном и удобством эксплуатации, что делает его оптимальным выбором для россиян. Кроме того, за ввоз данной модели в РФ не придется платить утилизационный сбор по повышенной ставке, так как Mazda CX-5 оснащена двигателем мощностью менее 160 л. с.

Эксперт также добавил, что высокая популярность модели поддерживается и на вторичном рынке – подержанные Mazda CX-5 остаются востребованными благодаря той же репутации надежного автомобиля.

Ранее «За рулем» сообщал , что корейский бренд KGM в марте сделал доступнее все модели в России.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:Mazda
17.03.2026 
Отзывы о Mazda CX-5 (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
-41