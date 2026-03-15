Назван самый продаваемый некитайский автомобиль в России

Mazda CX-5 лидирует по регистрациям в РФ в январе-феврале 2026 с долей 18,2%

Продажи автомобилей глобальных брендов в России показали заметный рост в начале 2026 года, и среди них явно выделились фавориты.

По данным автоэксперта Сергея Целикова, за первые два месяца года на Mazda CX-5 пришлось целых 18,2% всех регистраций иномарок некитайского происхождения. Это больше 4,4 тысяч машин, что для этой модели – настоящий прорыв. Раньше она не была столь популярна, но, как отмечает эксперт, сейчас идеально подстроилась под новые правила утилизационного сбора, что и спровоцировало взрывной рост спроса.

Следом за лидером расположился Toyota RAV4 с результатом в 6,1% доли рынка. Через каналы параллельного импорта россияне успели оформить почти полторы тысячи этих кроссоверов. На третьем месте – более габаритная Toyota Highlander, которую выбрали 1134 покупателя, что обеспечило модели 4,6% сегмента.

В первую пятерку рейтинга также вошли Skoda Superb и Kia Seltos. На лифтбек от Skoda пришлось 4% регистраций (976 машин), а компактный кроссовер Kia набрал 3,1% (763 единицы).

Замыкают первую десятку популярных моделей кроссоверы BMW X3, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai и Audi Q5. Их показатели были чуть скромнее, но всё равно позволили попасть в ТОП.

Интерьер Mazda CX-5

Во второй десятке списка, по словам Целикова, отдельного внимания заслуживает американский пикап RAM 1500. Его продажи за два месяца подскочили больше чем в два раза, достигнув отметки в 375 автомобилей. Это говорит об устойчивом интересе к подобной технике.

Вообще, общий рынок иномарок привычных брендов в январе-феврале вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - было продано 24,4 тысячи машин. Соответственно, и их доля на российском рынке увеличилась примерно так же: с 6% до 15,2%. Получается, каждый седьмой новый автомобиль в стране теперь – иномарка не из Китая.