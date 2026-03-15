Ford научил свои машины уезжать от владельцев, которые не платят по кредиту
15 марта
Ford научил свои машины уезжать от владельцев, которые не платят по кредиту
Ford создал систему автономного возврата авто к...
Интерьер Mazda CX-5
15 марта
Назван самый продаваемый некитайский автомобиль в России
Mazda CX-5 лидирует по регистрациям в РФ в...
Южная Корея ужесточит контроль за поставками автомобилей в Россию
15 марта
Южная Корея ужесточит контроль за поставками автомобилей в Россию
Таможня Южной Кореи начала расследование...

Назван самый продаваемый некитайский автомобиль в России

Mazda CX-5 лидирует по регистрациям в РФ в январе-феврале 2026 с долей 18,2%

Продажи автомобилей глобальных брендов в России показали заметный рост в начале 2026 года, и среди них явно выделились фавориты.

Честный тест-драйв Jaecoo J8: реальная ли это замена Мерседесу?

По данным автоэксперта Сергея Целикова, за первые два месяца года на Mazda CX-5 пришлось целых 18,2% всех регистраций иномарок некитайского происхождения. Это больше 4,4 тысяч машин, что для этой модели – настоящий прорыв. Раньше она не была столь популярна, но, как отмечает эксперт, сейчас идеально подстроилась под новые правила утилизационного сбора, что и спровоцировало взрывной рост спроса.

Следом за лидером расположился Toyota RAV4 с результатом в 6,1% доли рынка. Через каналы параллельного импорта россияне успели оформить почти полторы тысячи этих кроссоверов. На третьем месте – более габаритная Toyota Highlander, которую выбрали 1134 покупателя, что обеспечило модели 4,6% сегмента.

Mazda CX-5
Mazda CX-5

В первую пятерку рейтинга также вошли Skoda Superb и Kia Seltos. На лифтбек от Skoda пришлось 4% регистраций (976 машин), а компактный кроссовер Kia набрал 3,1% (763 единицы).

Замыкают первую десятку популярных моделей кроссоверы BMW X3, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai и Audi Q5. Их показатели были чуть скромнее, но всё равно позволили попасть в ТОП.

Интерьер Mazda CX-5
Интерьер Mazda CX-5

Параллельный автоимпорт жив! Какие иномарки выбирают россияне?

Во второй десятке списка, по словам Целикова, отдельного внимания заслуживает американский пикап RAM 1500. Его продажи за два месяца подскочили больше чем в два раза, достигнув отметки в 375 автомобилей. Это говорит об устойчивом интересе к подобной технике.

Вообще, общий рынок иномарок привычных брендов в январе-феврале вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - было продано 24,4 тысячи машин. Соответственно, и их доля на российском рынке увеличилась примерно так же: с 6% до 15,2%. Получается, каждый седьмой новый автомобиль в стране теперь – иномарка не из Китая.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Лежнин Роман
Фото:Mazda
Количество просмотров 2
15.03.2026 
Фото:Mazda
0

Отзывы о Mazda CX-5 (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
-40