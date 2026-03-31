Почему нужно побыстрее убрать следы реагентов в салоне: ответ эксперта

Эксперт Сидоров предупредил об опасности реагентов в салоне авто

Специалисты сервиса «Профи. ру» проанализировали спрос на химчистку автомобильных салонов и пришли к выводу, что в феврале он вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первой половине марта рост год к году оказался еще более заметным – сразу 62%.

Представитель платформы, эксперт по чистке салонов Артемий Сидоров, объяснил, почему эта услуга особенно востребована весной и осенью. Весной автовладельцы стараются привести салон в порядок после зимы, когда на обивке и ковриках накапливаются грязь и химические реагенты. Осенью же чаще обращаются к химчистке, чтобы подготовить машину к холодам и удалить летнюю пыль.

Сидоров предупреждает: дорожные реагенты способны повредить тканевую и кожаную обшивку, а также оставить стойкий неприятный запах. Чем дольше они въедаются в ковролин, тем труднее от них избавиться. Эксперт советует удалять свежие пятна в течение нескольких дней после их появления.

Кроме того, многие водители не замечают загрязнения в труднодоступных местах – например, пыль в вентиляционных каналах или грязь между и под сиденьями. Именно эти зоны часто становятся источником неприятных запахов. По словам Сидорова, в последние годы ситуацию улучшили новые технологии: паровая очистка, экстракторы для глубокой промывки обивки и защитные составы для поверхностей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Toyota откажется от части стандартов качества при производстве машин.

Источник:  «Лента. ру»
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 12
31.03.2026 
Фото:freepik / senivpetro
