В России ожидается рост цен на мототехнику

Эксперт Фивейский: новая мототехника в РФ может подорожать на 30%

Пока цены на мототехнику в России стабильны, но комфортная ситуация начала года может смениться с началом мотосезона и усугубиться рядом факторов.

«Возможная девальвация рубля может ощутимо поднять цены на мототехнику. Кроме того, на рост цен может повлиять чувствительное снижение ключевой ставки, вслед за которой увеличится спрос по причине снятия денег с депозитов. Цены могут вырасти к апрелю на 10-30% в зависимости от бренда», – считает руководитель компании «С.Мото» Сергей Фивейский.

Эксперт считает, что в 2026 году по всем категориям и любой кубатуре двигателя сильные позиции будут сохранять производители из Китая. Бренды из Индии могут расширить присутствие, но сильного роста продаж в нынешнем году у них не будет. А возвращения японских, европейских или американских марок в условиях сохранения антироссийских санкций ожидать и вовсе не приходится.