BMW iX3
30 марта
Новый BMW iX3 для Китая: что о нем известно
BMW опубликовала официальное фото нового...
Интерьер Toyota bZ7
30 марта
Дешевле 2 млн рублей: в продаже появился новый седан Toyota с мотором Huawei
В Китае запустили продажи нового электрического...
Мишустин поручил проработать вопрос постоплаты парковок. Таксисты обосновали нововведение
30 марта
Мишустин поручил проработать вопрос постоплаты парковок. Таксисты обосновали нововведение
Таксисты: платная парковка – услуга, а не...

Авторынок проснулся: раскрыты причины роста спроса на машины в марте

Аналитик Целиков: продажи новых легковых авто в России обновили рекорд на 13-й неделе марта

По итогам 13-й недели 2026 года (последней полной недели марта) продажи новых легковых автомобилей в России обновили рекорд.

Какой выбрать кроссовер, чтобы потом не пожалеть?

Как сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков, реализовано 28,6 тысячи машин. Это на 19% больше, чем неделей ранее, и на 36,5% выше показателя аналогичной недели прошлого года.

Эксперт связал такой рост с несколькими факторами: ранняя теплая весенняя погода активизировала отложенный спрос, а производители и дилеры вывели на рынок много новинок. Однако главная причина – окончание квартала: дилеры стремятся выполнить планы и получить бонусы.

В коммерческом сегменте динамика скромнее. За неделю продано около 1,3 тысячи LCV (–9% к прошлому году), 1063 единицы грузовой техники (+6,2%) и 208 автобусов (–6%).

А вот мотоциклы показывают взрывной рост: реализовано 1728 единиц (+75% за неделю, +22,5% к прошлому году).

Ранее «За рулем» перечислил самые невыгодные для перепродажи автомобили.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
30.03.2026 
