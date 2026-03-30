Авторынок проснулся: раскрыты причины роста спроса на машины в марте

Аналитик Целиков: продажи новых легковых авто в России обновили рекорд на 13-й неделе марта

По итогам 13-й недели 2026 года (последней полной недели марта) продажи новых легковых автомобилей в России обновили рекорд.

Как сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков, реализовано 28,6 тысячи машин. Это на 19% больше, чем неделей ранее, и на 36,5% выше показателя аналогичной недели прошлого года.

Эксперт связал такой рост с несколькими факторами: ранняя теплая весенняя погода активизировала отложенный спрос, а производители и дилеры вывели на рынок много новинок. Однако главная причина – окончание квартала: дилеры стремятся выполнить планы и получить бонусы.

В коммерческом сегменте динамика скромнее. За неделю продано около 1,3 тысячи LCV (–9% к прошлому году), 1063 единицы грузовой техники (+6,2%) и 208 автобусов (–6%).

А вот мотоциклы показывают взрывной рост: реализовано 1728 единиц (+75% за неделю, +22,5% к прошлому году).

