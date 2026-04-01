«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
23 апреля
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
В Санкт-Петербурге продают кастомный Москвич с...
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
23 апреля
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Эксперт Михаил Колодочкин о новом классе...
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
22 апреля
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...

В мире растет интерес к почти забытому типу кузова

В Китае снова популярны универсалы: спрос подогрели электромобили

В Китае наблюдается возрождение интереса к автомобилям с кузовом универсал.

Разброс цен — втрое! Выбираем лучшие летние шины для кроссоверов

Долгое время этот сегмент был вытеснен кроссоверами, которые ценятся за высокую посадку водителя, удобную в городских условиях, и увеличенный дорожный просвет, расширяющий возможности эксплуатации. Однако ситуация начала меняться с распространением машин на новых источниках энергии – гибридов и электромобилей.

Покупатели «зеленых» моделей обратили внимание на универсалы благодаря их более низкому коэффициенту аэродинамического сопротивления. Это напрямую влияет на энергоэффективность и, как следствие, запас хода – ключевой параметр для электрокаров. В результате за короткое время многие производители вывели на рынок свои версии универсалов.

В число популярных пятидверок вошли Zeekr 001, Zeekr 7 GT, Nio ET5 Touring, Stelato S9T, Avatr 06T и другие. Вскоре к ним присоединится и Lynk & Co 7 GT.

Ранее «За рулем» сообщал, что на российский рынок вышел новый недорогой пикап c бензиновым мотором и МКП.

Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
Фото:freepik / standret
01.04.2026 
