В мире растет интерес к почти забытому типу кузова

В Китае снова популярны универсалы: спрос подогрели электромобили

В Китае наблюдается возрождение интереса к автомобилям с кузовом универсал.

Долгое время этот сегмент был вытеснен кроссоверами, которые ценятся за высокую посадку водителя, удобную в городских условиях, и увеличенный дорожный просвет, расширяющий возможности эксплуатации. Однако ситуация начала меняться с распространением машин на новых источниках энергии – гибридов и электромобилей.

Покупатели «зеленых» моделей обратили внимание на универсалы благодаря их более низкому коэффициенту аэродинамического сопротивления. Это напрямую влияет на энергоэффективность и, как следствие, запас хода – ключевой параметр для электрокаров. В результате за короткое время многие производители вывели на рынок свои версии универсалов.

В число популярных пятидверок вошли Zeekr 001, Zeekr 7 GT, Nio ET5 Touring, Stelato S9T, Avatr 06T и другие. Вскоре к ним присоединится и Lynk & Co 7 GT.

