Биометрия, беспилотные технологии и «умные» светофоры: что Москва привезла на транспортный форум

Столица показала транспорт будущего на форуме в Санкт-Петербурге

На Международном транспортно-логистическом форуме в Северной столице (проходит с 1 по 3 апреля) столичные власти развернули экспозицию главных технологических прорывов последних лет.

Стенд Московского транспорта привлекает внимание не только макетами, но и реально работающими решениями. Гости могут узнать о беспилотном поезде метро на базе модели «Москва-2024», который уже без пассажиров проехал по Большой кольцевой линии больше тысячи километров, причем машина почти полностью собрана из отечественных деталей. Отдельного внимания заслуживает российский платежный сервис по биометрии – самый удобный и безопасный способ оплаты проезда, который уже работает в столичном транспорте.

Рядом – история про уникальную Московскую верфь, где строят и обслуживают электросуда, аналогов которой в России нет.

Отдельный блок посвящен цифровым сервисам: приложение «Парковки России» позволяет исправлять неточности в уже завершенной сессии: например, номер машины, парковочной зоны или время.

На экспозиции также работают симуляторы электробуса и трамвая, а среди реальных устройств – «умные» светофоры, дорожные камеры, снижающие аварийность на треть, и быстрые зарядные станции «Энергия Москвы».

Гвоздем программы стало выступление сводного академического хора метрополитенов двух столиц, который исполнил гимны метро и совместную песню «Сердце двух столиц», созданную к 90-летию Московского и 70-летию Петербургского метро.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы активно сотрудничаем с регионами России. Некоторые наши разработки уже используют за пределами столицы. В этом году на Международном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге мы покажем новые транспортные проекты и цифровые сервисы в области оплаты проезда и парковок. Продемонстрируем работу беспилотного транспорта и лучшие решения по организации дорожного движения. Расскажем об опыте внедрения и преимуществах инноваций. Все это – вклад в будущее транспорта нашей страны».

