Эти добротные машины провалились в продажах по удивительным причинам

Topspeed перечислил 10 автомобилей, провалившихся в продаже из-за стереотипов

Автомобильные порталы иногда вспоминают модели, которые не стали иконами стиля, но предлагали владельцам нечто большее – безотказную работу, продуманный до мелочей салон и скромные затраты на содержание. Такие машины просто тихо делали своё дело, из-за чего их имена быстро стираются из памяти, хотя по сути они заслуживали лучшей участи.

На вершине этого своеобразного антирейтинга оказался Ford Flex 2019 года. Его угловатый, почти квадратный силуэт выглядел анахронизмом на фоне растущих как грибы кроссоверов, хотя с практической точки зрения это был идеальный семейный автомобиль. Низкий пол облегчал загрузку багажника, а внутри помещались три ряда сидений. На трассе он вёл себя уверенно и устойчиво, но «дедушкин» дизайн и устаревшая к моменту ухода с конвейера начинка не оставили ему шансов.

Следом идёт Hyundai Equus 2016 года, который по сути предлагал уровень Mercedes S-Class за гораздо более скромные деньги. Под капотом скрывался мощный 8-цилиндровый двигатель на 429 лошадиных сил, а салон славился невероятной тишиной и огромным пространством для пассажиров на заднем ряду. В нём было всё для статусной поездки, кроме одного – престижного имени на радиаторной решётке, что в сегменте люкс часто оказывается решающим фактором.

Замыкает тройку лидеров Buick Regal TourX 2020 года. Этот универсал, созданный на европейской платформе, сочетал в себе полный привод, турбированный двигатель и отточенную управляемость, не уступавшую лучшим немецким конкурентам. Низкая линия крыши помогала загружать габаритные вещи, а на ходу автомобиль оставался комфортным и сдержанным. Правда, американский рынок к тому времени уже безоговорочно полюбил высокие кроссоверы, и изящный «вагон» просто не нашёл своей аудитории.

В расширенный список машин, не снискавших рыночного успеха, попали и другие достойные модели. Среди них полноприводный универсал Volkswagen Golf Alltrack 2019 года, шестицилиндровая Subaru Legacy 3.6R 2018 года, флагманский седан Lincoln MKZ Black Label 2020 года и заряженная версия Nissan Juke Nismo 2017 года.

Также эксперты отметили шведский универсал Volvo V90 2020 года, седан Mazda6 2017 года и мощный Chevrolet SS 2017 года. Каждая из этих машин в своё время предлагала уникальное сочетание качеств, но в итоге проиграла рыночным трендам или маркетинговому восприятию.