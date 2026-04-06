Эти добротные машины провалились в продажах по удивительным причинам
Автомобильные порталы иногда вспоминают модели, которые не стали иконами стиля, но предлагали владельцам нечто большее – безотказную работу, продуманный до мелочей салон и скромные затраты на содержание. Такие машины просто тихо делали своё дело, из-за чего их имена быстро стираются из памяти, хотя по сути они заслуживали лучшей участи.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
|
|
На вершине этого своеобразного антирейтинга оказался Ford Flex 2019 года. Его угловатый, почти квадратный силуэт выглядел анахронизмом на фоне растущих как грибы кроссоверов, хотя с практической точки зрения это был идеальный семейный автомобиль. Низкий пол облегчал загрузку багажника, а внутри помещались три ряда сидений. На трассе он вёл себя уверенно и устойчиво, но «дедушкин» дизайн и устаревшая к моменту ухода с конвейера начинка не оставили ему шансов.
Следом идёт Hyundai Equus 2016 года, который по сути предлагал уровень Mercedes S-Class за гораздо более скромные деньги. Под капотом скрывался мощный 8-цилиндровый двигатель на 429 лошадиных сил, а салон славился невероятной тишиной и огромным пространством для пассажиров на заднем ряду. В нём было всё для статусной поездки, кроме одного – престижного имени на радиаторной решётке, что в сегменте люкс часто оказывается решающим фактором.
Замыкает тройку лидеров Buick Regal TourX 2020 года. Этот универсал, созданный на европейской платформе, сочетал в себе полный привод, турбированный двигатель и отточенную управляемость, не уступавшую лучшим немецким конкурентам. Низкая линия крыши помогала загружать габаритные вещи, а на ходу автомобиль оставался комфортным и сдержанным. Правда, американский рынок к тому времени уже безоговорочно полюбил высокие кроссоверы, и изящный «вагон» просто не нашёл своей аудитории.
В расширенный список машин, не снискавших рыночного успеха, попали и другие достойные модели. Среди них полноприводный универсал Volkswagen Golf Alltrack 2019 года, шестицилиндровая Subaru Legacy 3.6R 2018 года, флагманский седан Lincoln MKZ Black Label 2020 года и заряженная версия Nissan Juke Nismo 2017 года.
Также эксперты отметили шведский универсал Volvo V90 2020 года, седан Mazda6 2017 года и мощный Chevrolet SS 2017 года. Каждая из этих машин в своё время предлагала уникальное сочетание качеств, но в итоге проиграла рыночным трендам или маркетинговому восприятию.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube