В России появился надежный японский кроссовер намного дешевле китайских аналогов

Новые Honda Vezel поставляются в РФ из Японии и Китая с ценой от 1,65 млн рублей

Новый Honda Vezel теперь можно заказать в России, причём по цене, которая способна удивить на фоне свежих моделей из КНР. Профессиональные продавцы привозят этот японский кроссовер под заказ. Для тех, кто скучает по проверенной инженерии, есть два варианта: праворульные машины из Японии и леворульные из Китая.

Стартовая цена во Владивостоке составляет 1,65 миллиона рублей за версию с правым рулём. За эти деньги покупатель получает автомобиль в довольно богатой комплектации: кожаный салон, мультимедийная система с навигацией, светодиодная оптика, электронный ручник и легкосплавные диски. Леворульный Vezel из Китая обойдётся чуть дороже – от 1,73 млн рублей, а модель с двухцветной отделкой салона – примерно от 1,85 млн.

Стоимость сильно зависит от города поставки. Во Владивостоке предложений больше десятка, и многие уже перешагивают планку в 2 миллиона. В Новосибирске минимальная цена заказа – 2,15 млн, в Хабаровске – 2,3 млн, а в Москве речь идёт уже о сумме около 2,7 миллиона рублей. Заказать машину также можно в Сургуте, Иркутске, Омске и ряде других городов.

Ещё заметнее разница при покупке из наличия. Там ценники взлетают куда выше. К примеру, в Иркутске или Новосибирске Vezel в наличии стоит от 2,6 млн рублей, в Екатеринбурге – от 2,85 млн. Самые высокие цены в Москве: леворульная версия с комбинированной отделкой здесь оценивается минимум в 3,1 миллиона. Официальный дилер в столице и вовсе просит от 4,19 млн, а единственный экземпляр в Петербурге с трёхлетней гарантией выставлен за 4,49 млн.

Практически все предлагаемые автомобили оснащены бензиновым мотором. Речь о хорошо известном 1,5-литровом атмосферном двигателе мощностью 118-124 лошадиные силы. Этот агрегат с системой фазорегулирования i-VTEC и цепным приводом ГРМ десятилетиями ставился на такие модели, как Honda Fit, City и HR-V. В паре с ним работает вариатор, а привод – преимущественно передний, хотя встречаются и полноприводные японские версии.

Для сравнения, новый для России кроссовер Belgee X50+ в стартовой комплектации сейчас стоит от 2,32 млн рублей. Changan CS35 Max оценивается минимум в 2,6 млн, а актуальный Haval Jolion 2026 года – от 2,05 миллиона. Получается, что японская модель при заказе может оказаться выгоднее некоторых популярных «китайцев». Ранее в страну уже начали поставлять другой кроссовер Honda – XR-V китайской сборки, который считается одним из самых надёжных автомобилей, произведённых в КНР.