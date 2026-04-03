Стоимость этого премиального «китайца» изменилась в РФ: называем цену

Кроссовер Wey 05 в России лишился прямой выгоды в 450 тыс. рублей

Китайский премиальный бренд Wey (входит в концерн Great Wall) изменил цены на кроссовер Wey 05 в России, сделав модель менее доступной для покупателей. В феврале из прайс-листа исчезла более дешевая версия 2023 года, теперь же с варианта 2024 года сняли прямую выгоду.

Речь идет о скидке в 450 тыс. рублей, которая ранее предоставлялась при покупке «позапрошлогодней» комплектации Премиум. Это позволяло сэкономить более 8% от рекомендованной розничной цены. Теперь же кроссовер предлагается за 5 999 000 рублей без учета каких-либо льгот.

Актуальная цена Wey 05

Премиум (2024 г. в.) – 5 999 000 руб.

Wey 05

С технической точки зрения Wey 05 – это подзаряжаемый гибрид (PHEV). Один электродвигатель работает в паре с 2,0-литровым бензиновым турбомотором под капотом, второй установлен на задней оси. Система рекуперации позволяет заряжать батарею при торможении, увеличивая запас хода на электротяге.

