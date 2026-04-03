Стоимость этого премиального «китайца» изменилась в РФ: называем цену

Кроссовер Wey 05 в России лишился прямой выгоды в 450 тыс. рублей

Китайский премиальный бренд Wey (входит в концерн Great Wall) изменил цены на кроссовер Wey 05 в России, сделав модель менее доступной для покупателей. В феврале из прайс-листа исчезла более дешевая версия 2023 года, теперь же с варианта 2024 года сняли прямую выгоду.

Речь идет о скидке в 450 тыс. рублей, которая ранее предоставлялась при покупке «позапрошлогодней» комплектации Премиум. Это позволяло сэкономить более 8% от рекомендованной розничной цены. Теперь же кроссовер предлагается за 5 999 000 рублей без учета каких-либо льгот.

Актуальная цена Wey 05

  • Премиум (2024 г. в.) – 5 999 000 руб.

Wey 05
С технической точки зрения Wey 05 – это подзаряжаемый гибрид (PHEV). Один электродвигатель работает в паре с 2,0-литровым бензиновым турбомотором под капотом, второй установлен на задней оси. Система рекуперации позволяет заряжать батарею при торможении, увеличивая запас хода на электротяге.

Ранее «За рулем» сообщал, что Subaru презентовала свой самый мощный автомобиль.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Wey
03.04.2026 
