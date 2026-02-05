Китайский премиум дорожает: сколько теперь стоит этот кроссовер

Цена Wey 05 2024 года выпуска начинается от ₽5,999 млн

Кроссовер Wey 05 теперь официально стал дороже для российских покупателей, хотя формального повышения цен не было. Просто из прайс-листа исчезла версия 2023 года выпуска, которая стоила на 100 тысяч рублей меньше актуальной. В итоге в продаже остались только машины 2024 года по цене от 5 999 000 рублей.

Правда, на эти кроссоверы действует специальное предложение – прямая скидка в 450 тысяч рублей. С ней цена опускается до 5 549 000 рублей. Получается, что выгода есть, но выбор у клиентов сузился: теперь нельзя купить более дешёвый автомобиль прошлого года выпуска.

Технические особенности Wey 05

Под капотом этого гибрида скрывается довольно сложная силовая установка. Она работает по схеме подключаемого гибрида (PHEV), то есть батарею можно заряжать от розетки. В основе – бензиновый 2,0-литровый турбомотор от Great Wall и два электродвигателя: один спереди, другой на задней оси. Суммарная отдача системы впечатляет: 421 лошадиная сила и 847 Нм крутящего момента.

Такая мощь позволяет разогнаться с нуля до сотни за 5,2 секунды, а максимальная скорость заявлена на уровне 220 км/ч. При этом,если не считать затраты на электричество, средний расход топлива составляет 7,5 литра на 100 км. За передачу мощности отвечает девятиступенчатый робот с двойным сцеплением мокрого типа, в который встроен еще один электромотор. Литий-ионная батарея ёмкостью 114 А·ч, по данным производителя, обеспечивает пробег до 185 километров исключительно на электротяге. Заряжается она относительно быстро: до 80% примерно за 53 минуты на быстрой зарядке. Полный цикл зарядки от домашней сети займет около 3 часов 50 минут. Система рекуперации помогает подзаряжать батарею во время движения.

Wey 05

Вообще, эта корректировка прайса – часть общей тенденции для бренда Wey в России. С начала января уже подорожали его другие модели: гибридный кроссовер Wey 07 (на 300 тыс. рублей) и гибридный минивэн Wey 80 в топовой версии (на 100 тыс. рублей). Так что 05-я модель, хоть и стала менее доступной из-за исчезновения старой версии, пока остается самой бюджетной точкой входа в этот премиальный китайский бренд.

Wey 05

Ранее «За рулем» сообщал, что в России могут начать производство разных моделей BMW.