Этот премиальный кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле

В РФ кроссовер Wey 05 2024 года получил скидку 450 тыс. рублей

Гибридный кроссовер Wey 05 стал более доступным для российских автолюбителей, его цена уменьшилась на 450 тысяч рублей благодаря прямой выгоде.

Теперь такой автомобиль 2024 года выпуска стоит 5 549 000 рублей. В то же время модель 2023 года, на которую доступны гораздо более значительные скидки в 999 тысяч рублей, можно приобрести на 649 тысяч рублей дешевле, за 4 900 000 рублей.

Wey 05 работает на основе подключаемой гибридной силовой установки (PHEV), позволяющей подзаряжать батарею от сети. Под капотом расположены один из электродвигателей и 2,0-литровый бензиновый турбомотор, а второй электродвигатель находится на задней оси. Режим рекуперации энергии помогает заряжать аккумулятор при торможении, улучшая автономность.

Wey 05

Общая мощность гибридной системы достигает 421 л. с., а максимальный крутящий момент составляет 847 Нм. Бензиновый двигатель, созданный компанией Great Wall, комплектуется системой непосредственного впрыска, двухканальным турбонаддувом и электронным системой охлаждения с термостатом. Кроме того, на задней оси установлен высокоэффективный синхронный двигатель переменного тока мощностью 183 л. с., который идет в комплекте с двухступенчатым редуктором и дифференциалом.

Интерьер Wey 05

В трансмиссии используется уникальный девятиступенчатый гибридный «робот» с двойным сцеплением мокрого типа, в который встроен синхронный электромотор мощностью 163 л. с. Максимальная скорость автомобиля составляет 220 км/ч, а разгон с нуля до 100 км/ч занимает всего 5 секунд.

