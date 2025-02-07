421 л.с., полный привод – подробный разбор китайского кроссовера

«За рулем» протестировал кроссовер с параллельной схемой гибридного привода

Обзорную статью о конструктиве и потребительских качествах Wey 05 читайте здесь. Путешествие на Wey 05 – тут.

Итак, каковы итоговые впечатления от китайского кроссовера Wey 05, ставшего номинантом Гран-при «За рулем»? Стоит ли он своих денег и какие у машины есть недостатки?

Внешность Wey 05

Wey 05 при длине 4870 мм, ширине 1960 мм и высоте 1690 мм напоминает Jaguar F-Pace – и не только габаритами.

Назвать экстерьер Wey 05 ярким или ультрасовременным – погрешить против истины. Скорее он сдержанный: автомобиль не выделяется в потоке рублеными формами или экстравагантной оптикой. Хотя на родине он успел пережить рестайлинг, я рад, что к нам привезли исходную версию: она спокойнее и солиднее.

Пропорциями и формами актуальное для нас исполнение с некоторых ракурсов напомнило кроссоверы Infiniti и Jaguar – если владельцы выбрали их за дизайн, а сейчас задумываются о смене машины, смело предложу им взять на тест-драйв Wey 05.

Тестовый автомобиль был обут в «шиповки» Pirelli штатной размерности 265/45 R21 – даже на таких «катках» Wey 05 порадовал комфортом.

Впечатления бюджетного автомобиля он точно не производит. Из странностей отмечу лишь разные по форме лючки на задних крыльях – слева, который скрывает доступ к горловине бензобака, круглой формы. А справа, под которым прячется зарядный разъем CCS2 Combo – прямоугольной. Но увидеть их одновременно невозможно, и вопросы к дизайнерам возникнут только у тех, кто зачем-то будет ходить у машины кругами.

Выдвижные ручки на практике оказались удобными и не спасовали в ледяной дождь.

Выдвижными ручками сейчас уже никого не удивить, в стилистику Wey 05 они вписались отлично. Как-то ледяной дождь укутал тестовую машину в панцирь, но выдвижные механизмы ручек его даже не заметили. А вот с лючком зарядного разъема пришлось помучиться: он тогда примерз основательно.

Интерьер Wey 05

Приятный салон – и по дизайну, и по качеству материалов. Для смартфона есть ниша с функцией беспроводной зарядки (в переднем торце подлокотника). Сиденья порадовали профилем и возможностями подгонки.

Как и снаружи, так и внутри Wey 05 оставляет ощущение добротности. Массивные створки дверей уверенно обжимают уплотнители в проемах (нижние кромки тоже «загерметизированы» и оберегают пороги от грязи). Материалы приятные на вид и на ощупь, архитектура салона на первый взгляд кажется слишком вычурной, но на поверку оказывается удобной. Вот, например, приборный щиток, который проглядывает из-за обода руля узкой полоской: кажется, что на таком сложно разглядеть полезную информацию.

Но по факту оказывается, что цифровая индикация скорости воспринимается на лету, а специфическое обозначение оборотов (в целых долях и десятичных дробях) нужно лишь для того, чтобы уловить момент, когда включился ДВС. К тому же ключевые данные выводятся на проекционный дисплей. И если в Geely Monjaro я почему-то упорно переводил взгляд вниз, на приборный дисплей, то в Wey 05 считывал информацию с ветрового стекла.

Труднее оказалось привыкнуть к управлению климатической установкой, за которую отвечает наклоненный дисплей на трамплине центральной консоли. Расположение под углом действительно не самое удачное, хотя, справедливости ради, всматриваться в него не приходилось даже на солнце (по крайней мере, неярком, декабрьском).

Вкладка «Сиденье» открывает доступ к массажным программам, но расположена слишком близко к ползунку блокировки тачскрина.

А вот ползунок меню, блокирующий дисплей от случайных нажатий, расположен странно – почти заходит на вкладку «сиденья», которая открывает доступ к разным массажным программам. Возможно, интерфейс уплотнился после русификации: словно под верхней плашкой, отвечающей за подогрев и вентиляцию передних сидений, специально для нас добавили раздел для заднего дивана, и «массажной» ветке пришлось сместиться впритык к ползунку блокировки.

Управлять же мультимедийной системой с помощью 14-дюймового «телевизора» - не проблема: вкладки меню крупные и понятные. Я же и вовсе предпочитал использовать телефонные приложения через Android Auto, который доступен как при подключении через USB-кабель, так и по беспроводной связи. Хотите Яндекс.Навигатор? А пожалуйста! Яндекс.Музыку? Можете запустить ее в фоновом режиме или разделить экран между приложениями. Нужно вернуться в базовое меню? Свайп тремя пальцами вбок – и мы снова в корневой директории, откуда помимо прочего можно зайти в настройки режимов движения, безопасности – и даже ознакомиться с графиком работы тяговой батареи.

Панель приборов практически не бликует, поэтому козырек ей не нужен.

Центральный дисплей с диагональю 14,6 дюйма управляется привычными для владельцев планшетов нажатиями и жестами. Главное, на него можно без проблем вывести приложения со смартфона по протоколу Android Auto

Самое главное, что с базовой эргономикой у Вея все в порядке. У водительского кресла хороший профиль, есть внятный поясничный подпор, регулируемый по высоте – и даже экстендер, позволяющий отрегулировать длину подушки под себя (единственный «неэлектрифицированный» параметр). И взаимное расположение органов управления удачно: ни в городских пробках, ни в дороге от Москвы до Воронежа не было желания сменить позу.

На заднем ряду будет комфортно даже троим, а двоим – так и вовсе вольготно. Подушка установлена достаточно высоко, чтобы бедра не висели в воздухе, а наклон спинки можно регулировать. Правда, оснащение на втором ряду – на грани минимума по меркам автомобиля, который претендует на премиум-сегмент… Кстати, что вообще есть в Вее?

Оснащение Wey 05

Для комфортных условий зимой лучше выставлять не 22 градуса, а 25. В остальном нареканий к работе климатической установки не было.

Климат-контроль позволяет индивидуально настраивать температуру водителю и переднему пассажиру. Сразу делайте поправку: если хотите зимой ехать в тепле, устанавливайте значение 25-26 градусов – на три-четыре выше, если в «европейцах» привыкли ездить при 22 градусах. В остальном вопросов нет: автоматика уверенно поддерживает комфортный режим, а стекла остаются прозрачными даже в слякоть.

Передние седоки могут также выбирать из трех режимов подогрева или вентиляции. Подушки и спинки нагреваются быстро и эффективно, однако почему-то последовательное снижение температуры не запрограммировано: спустя пять минут приходится опускать руку на тачскрин, чтобы убавить или выключить «жаровню». А вот подогрев руля куда более щадящий.

Кресла спереди порадуют пятью программами массажа (самая удачная – стандартная). А вот у задних седоков – только подогрев (и то лишь подушки) и дефлекторы посередине, под которыми расположены два разъема USB; также есть откидной подлокотник с выдвижными подстаканниками да шторки на окнах.

Над обоими рядами – панорамный люк, который добавляет ощущения воздушности.

Задним пассажирам просторно, хотя оснащение на втором ряду не настолько роскошное, как спереди.

Полный набор ассистентов безопасности водителя оставил двоякое впечатление. Четыре камеры по периметру, когда не затянуты пленкой грязи, помогают на тесных парковках: «аналоговая» обзорность у кузова с широкими передними стойками и зауженным задним стеклом так себе. Но пользоваться панорамным режимом я до сих пор не научился ни на одном автомобиле – поэтому в основном полагался на крупные зеркала и эффективные датчики парковки, по которым Wey 05 весьма точно определяет расстояние до препятствия.

Функция контроля полосы движения показалась чересчур навязчивой: при наезде на линию разметки кроссовер шарахается обратно, заставляя вцепляться в руль. Что самое досадное, отключать эту опцию приходится после каждого старта, забираясь в соответствующий раздел меню на центральном экране.

А вот круиз-контроль я люблю – и на Вее он настроен неплохо. Если бы еще дистанцию держал поменьше, а тормозил спокойнее, поставил бы ему высшую оценку. Но и так в пробках он заметно разгружает водителя, самостоятельно трогаясь после остановок.

Главное – Wey 05 оказался автомобилем, которым приятно управлять самому.