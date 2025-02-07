421 л.с., полный привод – подробный разбор китайского кроссовера
Обзорную статью о конструктиве и потребительских качествах Wey 05 читайте здесь. Путешествие на Wey 05 – тут.
Итак, каковы итоговые впечатления от китайского кроссовера Wey 05, ставшего номинантом Гран-при «За рулем»? Стоит ли он своих денег и какие у машины есть недостатки?
Внешность Wey 05
Назвать экстерьер Wey 05 ярким или ультрасовременным – погрешить против истины. Скорее он сдержанный: автомобиль не выделяется в потоке рублеными формами или экстравагантной оптикой. Хотя на родине он успел пережить рестайлинг, я рад, что к нам привезли исходную версию: она спокойнее и солиднее.
Пропорциями и формами актуальное для нас исполнение с некоторых ракурсов напомнило кроссоверы Infiniti и Jaguar – если владельцы выбрали их за дизайн, а сейчас задумываются о смене машины, смело предложу им взять на тест-драйв Wey 05.
Впечатления бюджетного автомобиля он точно не производит. Из странностей отмечу лишь разные по форме лючки на задних крыльях – слева, который скрывает доступ к горловине бензобака, круглой формы. А справа, под которым прячется зарядный разъем CCS2 Combo – прямоугольной. Но увидеть их одновременно невозможно, и вопросы к дизайнерам возникнут только у тех, кто зачем-то будет ходить у машины кругами.
Выдвижными ручками сейчас уже никого не удивить, в стилистику Wey 05 они вписались отлично. Как-то ледяной дождь укутал тестовую машину в панцирь, но выдвижные механизмы ручек его даже не заметили. А вот с лючком зарядного разъема пришлось помучиться: он тогда примерз основательно.
Интерьер Wey 05
Как и снаружи, так и внутри Wey 05 оставляет ощущение добротности. Массивные створки дверей уверенно обжимают уплотнители в проемах (нижние кромки тоже «загерметизированы» и оберегают пороги от грязи). Материалы приятные на вид и на ощупь, архитектура салона на первый взгляд кажется слишком вычурной, но на поверку оказывается удобной. Вот, например, приборный щиток, который проглядывает из-за обода руля узкой полоской: кажется, что на таком сложно разглядеть полезную информацию.
Но по факту оказывается, что цифровая индикация скорости воспринимается на лету, а специфическое обозначение оборотов (в целых долях и десятичных дробях) нужно лишь для того, чтобы уловить момент, когда включился ДВС. К тому же ключевые данные выводятся на проекционный дисплей. И если в Geely Monjaro я почему-то упорно переводил взгляд вниз, на приборный дисплей, то в Wey 05 считывал информацию с ветрового стекла.
Труднее оказалось привыкнуть к управлению климатической установкой, за которую отвечает наклоненный дисплей на трамплине центральной консоли. Расположение под углом действительно не самое удачное, хотя, справедливости ради, всматриваться в него не приходилось даже на солнце (по крайней мере, неярком, декабрьском).
А вот ползунок меню, блокирующий дисплей от случайных нажатий, расположен странно – почти заходит на вкладку «сиденья», которая открывает доступ к разным массажным программам. Возможно, интерфейс уплотнился после русификации: словно под верхней плашкой, отвечающей за подогрев и вентиляцию передних сидений, специально для нас добавили раздел для заднего дивана, и «массажной» ветке пришлось сместиться впритык к ползунку блокировки.
Управлять же мультимедийной системой с помощью 14-дюймового «телевизора» - не проблема: вкладки меню крупные и понятные. Я же и вовсе предпочитал использовать телефонные приложения через Android Auto, который доступен как при подключении через USB-кабель, так и по беспроводной связи. Хотите Яндекс.Навигатор? А пожалуйста! Яндекс.Музыку? Можете запустить ее в фоновом режиме или разделить экран между приложениями. Нужно вернуться в базовое меню? Свайп тремя пальцами вбок – и мы снова в корневой директории, откуда помимо прочего можно зайти в настройки режимов движения, безопасности – и даже ознакомиться с графиком работы тяговой батареи.
Центральный дисплей с диагональю 14,6 дюйма управляется привычными для владельцев планшетов нажатиями и жестами. Главное, на него можно без проблем вывести приложения со смартфона по протоколу Android Auto
Самое главное, что с базовой эргономикой у Вея все в порядке. У водительского кресла хороший профиль, есть внятный поясничный подпор, регулируемый по высоте – и даже экстендер, позволяющий отрегулировать длину подушки под себя (единственный «неэлектрифицированный» параметр). И взаимное расположение органов управления удачно: ни в городских пробках, ни в дороге от Москвы до Воронежа не было желания сменить позу.
На заднем ряду будет комфортно даже троим, а двоим – так и вовсе вольготно. Подушка установлена достаточно высоко, чтобы бедра не висели в воздухе, а наклон спинки можно регулировать. Правда, оснащение на втором ряду – на грани минимума по меркам автомобиля, который претендует на премиум-сегмент… Кстати, что вообще есть в Вее?
Оснащение Wey 05
Климат-контроль позволяет индивидуально настраивать температуру водителю и переднему пассажиру. Сразу делайте поправку: если хотите зимой ехать в тепле, устанавливайте значение 25-26 градусов – на три-четыре выше, если в «европейцах» привыкли ездить при 22 градусах. В остальном вопросов нет: автоматика уверенно поддерживает комфортный режим, а стекла остаются прозрачными даже в слякоть.
Передние седоки могут также выбирать из трех режимов подогрева или вентиляции. Подушки и спинки нагреваются быстро и эффективно, однако почему-то последовательное снижение температуры не запрограммировано: спустя пять минут приходится опускать руку на тачскрин, чтобы убавить или выключить «жаровню». А вот подогрев руля куда более щадящий.
Кресла спереди порадуют пятью программами массажа (самая удачная – стандартная). А вот у задних седоков – только подогрев (и то лишь подушки) и дефлекторы посередине, под которыми расположены два разъема USB; также есть откидной подлокотник с выдвижными подстаканниками да шторки на окнах.
Над обоими рядами – панорамный люк, который добавляет ощущения воздушности.
Полный набор ассистентов безопасности водителя оставил двоякое впечатление. Четыре камеры по периметру, когда не затянуты пленкой грязи, помогают на тесных парковках: «аналоговая» обзорность у кузова с широкими передними стойками и зауженным задним стеклом так себе. Но пользоваться панорамным режимом я до сих пор не научился ни на одном автомобиле – поэтому в основном полагался на крупные зеркала и эффективные датчики парковки, по которым Wey 05 весьма точно определяет расстояние до препятствия.
Функция контроля полосы движения показалась чересчур навязчивой: при наезде на линию разметки кроссовер шарахается обратно, заставляя вцепляться в руль. Что самое досадное, отключать эту опцию приходится после каждого старта, забираясь в соответствующий раздел меню на центральном экране.
А вот круиз-контроль я люблю – и на Вее он настроен неплохо. Если бы еще дистанцию держал поменьше, а тормозил спокойнее, поставил бы ему высшую оценку. Но и так в пробках он заметно разгружает водителя, самостоятельно трогаясь после остановок.
Главное – Wey 05 оказался автомобилем, которым приятно управлять самому.