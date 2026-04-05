Umo и Атом собирают на «Москвиче» — они будут конкурентами?

Илья Рашкин рассказал о конкуренции электромобилей Umo 5 и Атом

Глава компании «ЭМ Рус» Илья Рашкин ответил на вопрос, конкурируют ли между собой два российских проекта электромобилей Umo и Атом.

«Я считаю, что у электромобилей – среди тех, кто занимается этой темой, конкурентов нет. Чем больше участников будет вовлечено в ускорение проникновения электромобильности, тем больше будет вложено денег в создание новых электромобилей и зарядных станций, и тем лучше. Поэтому здесь здоровая, понятная конкуренция, которая диктуется самим рынком: ценой, сценариями использования и так далее», – отметил Рашкин.

Электрохэтчбеки Umo 5 и Атом имеют одинаковую «прописку» – завод «Москвич»

Напомним, габаритная длина Umo 5 – 4535 мм. Атом гораздо компактнее: всего 3995 мм в длину. При этом Umo 5 – это клон GAC Aion Y Plus с адаптацией под РФ и использование в такси: дизельная автономка для отопителя салона, обогрев заднего стекла, отказ он «панорамы», навигация Яндекс, Алиса и проч.

Атом же – полностью отечественная разработка с максимальным использованием отечественных компонентов и целым рядом оригинальных решений, таких как распашные двери без центральной стойки и интегрированный в рулевое колесо монитор. Серийный запуск планировался летом 2025 года, но с тех пор несколько раз переносился. В свою очередь, Umo 5 уже встал на конвейер «Москвича».