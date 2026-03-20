Производитель автомобилей Атом рассказал о старте производства

Представитель проекта Атом прокомментировал ситуацию с запуском производства

В комментариях к одному из недавних постов в официальном аккаунте проекта Атом во ВКонтакте представитель компании ответил на очередной вопрос о сроках запуска электромобиля в производство.

«Работа на производстве кипит, в социальных сетях продолжаем рассказывать про разработку и производство Атома, а также публикуем информацию на смежные темы. Уверены, эта информация будет полезна нашим подписчикам. Также заранее делимся техническими нюансами и характеристиками, чтобы потенциальные владельцы могли заранее спланировать эксплуатацию автомобиля. О старте продаж сообщим в специальном анонсе позже. Следите за новостями в наших социальных сетях», – сообщил администратор группы «Атом» во ВКонтакте.

Предсерийный Атом на конвейере завода «Москвич»

Напомним, сроки старта серийного производства Атома на заводе «Москвич» сдвигались несколько раз. Ранее сообщалось, что производство стартует летом 2025-го, затем запуск был перенесен на конец года. Когда он наступил, разработчики объявили что «автомобили поедут по улицам» весной 2026-го, и через месяц называли апрель сроком начала продаж. У независимых экспертов зреет скепсис: глава «Автостата» Сергей Целиков не ожидает серийных машин раньше конца 2026-го...

Разрабатываемый с 2021 года проект выделяется рядом по-настоящему новаторских решений по кузову, интерьеру и бортовой электронике, а также заявкой на широкое использование отечественных высокотехнологичных компонентов. Вместе с тем, Атом часто критикуют: за принадлежность к непопулярному классу авто, высокую озвученную цену и неоднократное смещение сроков начала производства.

Отметим, что предсерийные образцы продолжают проходить испытания: после испытаний холодом батарея Атома успешно прошла тест в 40-градусной жаре: