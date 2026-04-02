Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
Озвучены планы по выпуску Umo 5 в 2026 году

Рашкин: В 2026 году в России будет продано более 3 тысяч электромобилей Umo 5

Рекомендуем
Более 3 тысяч электромобилей Umo 5 будет выпущено заводом «Москвич» и найдет покупателей в 2026 году – об этом сообщил генеральный директор компании «ЭМ Рус» Илья Рашкин.

«Спрос обещает быть выше наших текущих мощностей. Нам нужно будет ускорять производство. Основные заказчики – это и парки такси, и каршеринг, и, конечно, потребительский сегмент, которому авто будет доступно к заказу уже в апреле», – рассказал Рашкин в интервью ТАСС.

Он добавил, что на 2027 год запланирован переход к мелкоузловой сборке, а также локализация телематики, навигации, батареи, системы ABS и других компонентов.

 По словам Рашкина, вопросами адаптации авто к российским условием и локализацией компонентов занимаются 150 инженеров.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Umo 5, сборка на заводе «Москвич»
Напомним, помимо «ЭМ Рус» и «Москвича» в проекте участвует «Яндерс Электро». Рашкин отмечает, что в данный момент в такси используются уже десятки выпущенных «Москвичом» электромобилей Umo 5, машины соответствуют тарифу «Комфорт плюс».

Как ранее сообщал «За рулем», в ходе того же интервью Илья Рашкин рассказал, что модельный ряд Umo может быть пополнен гибридами. Заметим, что Umo 5 (клон GAC Aion Y Plus), как и  перспективный Umo 3 (GAC Aion UT) – чисто электрические.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
258
02.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0