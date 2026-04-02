Озвучены планы по выпуску Umo 5 в 2026 году

Рашкин: В 2026 году в России будет продано более 3 тысяч электромобилей Umo 5

Более 3 тысяч электромобилей Umo 5 будет выпущено заводом «Москвич» и найдет покупателей в 2026 году – об этом сообщил генеральный директор компании «ЭМ Рус» Илья Рашкин.

«Спрос обещает быть выше наших текущих мощностей. Нам нужно будет ускорять производство. Основные заказчики – это и парки такси, и каршеринг, и, конечно, потребительский сегмент, которому авто будет доступно к заказу уже в апреле», – рассказал Рашкин в интервью ТАСС.

Он добавил, что на 2027 год запланирован переход к мелкоузловой сборке, а также локализация телематики, навигации, батареи, системы ABS и других компонентов.

По словам Рашкина, вопросами адаптации авто к российским условием и локализацией компонентов занимаются 150 инженеров.

Umo 5, сборка на заводе «Москвич»

Напомним, помимо «ЭМ Рус» и «Москвича» в проекте участвует «Яндерс Электро». Рашкин отмечает, что в данный момент в такси используются уже десятки выпущенных «Москвичом» электромобилей Umo 5, машины соответствуют тарифу «Комфорт плюс».

Как ранее сообщал «За рулем», в ходе того же интервью Илья Рашкин рассказал, что модельный ряд Umo может быть пополнен гибридами. Заметим, что Umo 5 (клон GAC Aion Y Plus), как и перспективный Umo 3 (GAC Aion UT) – чисто электрические.