Стал известен план выпуска автомобилей Яндекса в апреле

В апреле завод «Москвич» выпустит 300 электромобилей Umo 5 от Яндекса

В апреле на заводе « Москвич» планируется выпустить 300 электромобилей Umo 5 – об этом сообщил в своем Telegram-канале глава «Яндекс Электро» Тембот Керефов.

Он отметил, что почти сто машин уже переданы партнерам проекта – за исключением тех автомобилей, что проходили зимние тесты в Новом Уренгое. Собранные образцы Umo сейчас совокупно проходят более 10 тысяч км в день, потребляя более 2 МВт*ч электроэнергии, рассказал Керефов. Некоторые из машин в данный момент близки к 10 тысячам километров пробега.

«Яндекс» собирает с них данные – помимо пробега и остатка заряда, это температура внутри и снаружи, количество и содержание запросов к Алисе и многое другое. Информация будет использована для дальнейших разработок.

Umo 5 на конвейере завода «Москвич»

Часть машин ожидает наполнения склада – его нужно обеспечить более чем 5 тыс. компонентов и сделать запчасти доступными круглосуточно, включая маловостребованные позиции, рассказал топ-менеджер.

Напомним, Umo 5 – это клон GAC Aion Y Plus, проект реализуют «Яндекс Электро», «Москвич» и «ЭМ Рус» (EVM).