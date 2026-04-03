УАЗ запускает производство нового внедорожника — подробности
Три привычки, которые дорого обходятся владельцам машин с АКП

Эксперты: «нейтраль» на светофоре убивает автоматическую коробку передач

Многие автомобилисты сами сокращают жизнь автоматической коробки передач, даже не подозревая об этом, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Самые частые ошибки – постоянное включение «нейтрали» в пробках, резкие старты на непрогретой коробке и неправильная парковка на уклоне.

Инженеры предупреждают: режим N на светофоре не экономит топливо, а наносит удары по фрикционам. Давление масла падает, и каждый обратный щелчок в D работает как хлыст по внутренним деталям. В пробках достаточно держать ногу на тормозе в режиме Drive.

Как правильно ставить на парковку на склоне? Правило простое: затянули ручник, отпустили тормоз, дали машине чуть качнуться – и только тогда перевели селектор в режим «паркинг».

Зимой автоматическую коробку нужно греть, а буксование в снегу буквально поджаривает трансмиссию за несколько минут.

Чтобы прогреть коробку, достаточно постоять минуту после запуска двигателя и первые пару километров ехать плавно, не допуская высоких оборотов, пока трансмиссионная жидкость не наберет рабочую температуру.

Эксперты советуют забыть о накате на «нейтрали» и при любой серьезной поломке сразу вызывать эвакуатор – буксировка с выключенным мотором оставляет АКП без смазки. Автомат не прощает пренебрежения, а ремонт здорово бьет по кошельку.

Алексеева Елена
03.04.2026 
