«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Очки против линз: что выберет водитель, чтобы не попасть в аварию на дороге?

Офтальмологи объяснили, какой способ коррекции зрения безопасен в пути

Многие автомобилисты даже не подозревают, что видят дорогу лишь на 30–40% от нормы, и спохватываются только после визита к врачу.

Что мы видим на дороге? Ваше зрение при катаракте, глаукоме, миопии и др.

Профессор Вячеслав Куренков предупреждает: если днем 70-процентное зрение еще как-то спасает, то в сумерках такие водители превращаются в бомбу замедленного действия. Первый шаг здесь один – поход к окулисту, а дальше начинаются мучения выбора.

Очки кажутся новичкам надежнее: их не надо пихать в глаз, они не требуют танцев с растворами и редко вызывают сухость. Более того, существуют специальные поляризационные модели, которые гасят блики от мокрого асфальта и встречных фар, а желтые линзы спасают в пасмурную погоду.

Но у этой простоты есть обратная сторона: оправа сужает обзор, стекла запотевают и пачкаются, а если вы сломаете очки в дальней поездке – готовьтесь ехать на ощупь.

Контактные линзы дарят отличную периферию, не запотевают и не сползают набок. Однако и плата за это высока: они сушат глаза, особенно когда в машине работает кондиционер. Врачи строго запрещают спать в линзах – даже два часа в придорожном мотеле могут обернуться серьезными проблемами. Плюс ко всему, их легко порвать или потерять, а возиться с ними грязными руками на природе – опасно для глаз.

Что же дешевле? Однозначного ответа нет. Шестимесячные российские линзы стоят около 500 рублей, а упаковка импортных «дышащих» потянет на несколько тысяч. Очки покупают раз в несколько лет, но качественная оправа и хорошие линзы тоже бьют по кошельку. Главный совет врачей прост: никакой экономии на глазах. Средство коррекции должно быть удобным лично вам, иначе рано или поздно вы просто не заметите пешехода на переходе.

Источник:  Авто Mail
Алексеева Елена
Фото:freepik / solominphoto
Количество просмотров 164
03.04.2026 
