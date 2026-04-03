Почему стоит отказаться от покупки подержанной резины: три причины

«Чернение», донарезка и деформация: эксперт Пархомчук назвал опасности б/у шин

В преддверии нового сезона многие водители с ограниченным бюджетом присматриваются к подержанным шинам. Однако такая экономия может обернуться серьезными проблемами. О трех главных опасностях покупки покрышек с рук рассказал Александр Пархомчук, руководитель группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации компании Ikon Tyres.

Комментарий эксперта

Александр Пархомчук,руководитель группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации компании Ikon Tyres:

– Покупая комплект покрышек с рук, вы никогда не узнаете, как они эксплуатировались и главное, как он провел последние несколько лет. Ультрафиолет губительно влияет на верхний слой резиновой смеси шин, перепады температур приводят к образованию конденсата, а неправильное хранение «стопкой» без дисков может привести к деформации каркаса.

Вторая опасность – неравномерный износ. Продавцы часто уверяют, что протектор «почти новый». Но даже при хорошей остаточной глубине шина может быть опасна. Если на автомобиле были нарушены углы установки колес, протектор стирается неравномерно. При неисправной подвеске появляются «пятна» или «лесенка». На таких шинах машина плохо держит дорогу, особенно на мокром покрытии.

Третья опасность – предпродажная «подготовка». Некоторые продавцы «чернят» резину агрессивными составами, что может ухудшить свойства резиновой смеси. Другие ставят заплатки или выполняют крайне опасную процедуру – донарезку протектора. При этом срезаются остатки протектора и подканавочного слоя, шина становится тонкой и уязвимой. Создается иллюзия нормальной глубины, но на самом деле конструкция нарушается – возможны вздутия на беговой дорожке или отслоение протектора. Эксперт напоминает: Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 018/2011) и правила Ikon Tyres запрещают восстановление и углубление протектора для легковых шин.

Кроме того, покупка с рук полностью лишает покупателя гарантии. Чеков и обязательств нет. В случае разрушения шины на трассе или ее расслоения все расходы – эвакуатор, ремонт диска, новый комплект – ложатся на автовладельца.

