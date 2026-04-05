От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев

Более 200 тыс. человек посетили 21-й Парад трамваев в Москве

В Москве состоялось одно из самых ожидаемых событий весны – торжественный Парад, приуроченный к 127-летию столичного трамвая.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Мы провели 21-й по счету Парад трамваев. Этот вид транспорта остается настоящим символом нашего города, его любят москвичи всех поколений. Более 200 тыс. жителей и гостей столицы посетили праздник, который стал уже доброй традицией. Продолжим и дальше развивать трамвайную сеть, сохранять историю и внедрять самые современные технологии, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин.

Ключевые моменты события:

Уникальный маршрут – колонна исторической техники впервые проехала по трассе от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского. Тысячи людей приветствовали легендарные вагоны на протяжении всего пути.

Масштабная экспозиция – на выставке под открытым небом было представлено более 50 уникальных экспонатов. Гости увидели 16 трамваев разных поколений – от дореволюционных моделей до редкой спецтехники, а также порядка 40 ретроавтомобилей из крупнейших автоклубов и музеев.

Праздничная атмосфера – для посетителей подготовили насыщенную развлекательную программу: живая музыка, творческие мастер-классы, тематические фотозоны и бесплатные угощения. Также для гостей подготовили музыкальные выступления артистов проекта «Музыка в метро», Академического хора Московского метрополитена и концерт специального гостя праздника – Юлии Савичевой.

Посетители могли зайти в салоны исторических трамваев, увидеть автомобили разных поколений и сделать памятные фотографии. Была подготовлена масштабная программа с интерактивными зонами в духе 1930-х годов и ре конструкторами, которые создали атмосферу прошлых лет.

Парад трамваев подтвердил статус одного из самых массовых и любимых городских фестивалей. После завершения торжественной части все экспонаты вернулись в депо, чтобы порадовать зрителей на следующих парадах , а современные трамваи продолжают ежедневно обеспечивать комфортные поездки москвичей по всей столице.