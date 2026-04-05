От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев

Более 200 тыс. человек посетили 21-й Парад трамваев в Москве

В Москве состоялось одно из самых ожидаемых событий весны торжественный Парад, приуроченный к 127-летию столичного трамвая.

От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев

Мы провели 21-й по счету Парад трамваев. Этот вид транспорта остается настоящим символом нашего города, его любят москвичи всех поколений. Более 200 тыс. жителей и гостей столицы посетили праздник, который стал уже доброй традицией. Продолжим и дальше развивать трамвайную сеть, сохранять историю и внедрять самые современные технологии, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин.

Ключевые моменты события:

  • Уникальный маршрут – колонна исторической техники впервые проехала по трассе от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского. Тысячи людей приветствовали легендарные вагоны на протяжении всего пути.
  • Масштабная экспозиция – на выставке под открытым небом было представлено более 50 уникальных экспонатов. Гости увидели 16 трамваев разных поколений – от дореволюционных моделей до редкой спецтехники, а также порядка 40 ретроавтомобилей из крупнейших автоклубов и музеев.
  • Праздничная атмосфера – для посетителей подготовили насыщенную развлекательную программу: живая музыка, творческие мастер-классы, тематические фотозоны и бесплатные угощения. Также для гостей подготовили музыкальные выступления артистов проекта «Музыка в метро», Академического хора Московского метрополитена и концерт специального гостя праздника – Юлии Савичевой.

От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев

Посетители  могли зайти в салоны исторических трамваев, увидеть автомобили разных поколений и сделать памятные фотографии. Была подготовлена масштабная программа с интерактивными зонами в духе 1930-х годов и ре конструкторами, которые создали атмосферу прошлых лет.

Парад трамваев подтвердил статус одного из самых массовых и любимых городских фестивалей. После завершения торжественной части все экспонаты вернулись в депо, чтобы порадовать зрителей на следующих парадах , а современные трамваи продолжают ежедневно обеспечивать комфортные поездки москвичей по всей столице.

От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев — фото 1616311
От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев — фото 1616306
От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев — фото 1616307
От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев — фото 1616308
От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев — фото 1616309
От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев — фото 1616310
От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев — фото 1616312
От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев — фото 1616313
От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев — фото 1616314
От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев — фото 1616315
От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев — фото 1616316
От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев — фото 1616317
От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев — фото 1616318
От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев — фото 1616319
От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев — фото 1616320
От дореволюционных моделей до спецтехники: в Москве состоялся парад трамваев — фото 1616321

Лежнин Роман
Фото:Пресс-служба Транспортного комплекса г. Москвы
Количество просмотров 53
05.04.2026 
Фото:Пресс-служба Транспортного комплекса г. Москвы
