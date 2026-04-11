Чудо-устройство за 40 евро для экономии бензина. Солидно мигает, но реально работает?

Эксперты ADAC развенчали миф о гаджетах, сокращающих расход топлива в 2 раза

В период роста цен на топливо всегда активизируются дельцы и предлагают водителям так называемые «экономители топлива».

Эти небольшие устройства достаточно просто вставить в диагностический разъем OBD, и, по заверениям продавцов, расход сразу же упадет сразу на 55%, а цена вопроса – менее 40 евро. В данном случае речь идет о Германии, но нечто подобное предлагается и у нас.

Однако независимые тесты, проведенные немецким автоклубом ADAC, показали, что волшебные гаджеты даже не подключаются к системе управления двигателем. Внутри у них – лишь дешевые светодиоды и резисторы, которые красиво мигают, но никак не могут повлиять на впрыск топлива. Современные моторы настроены слишком сложно, и никакая «заглушка» в разъеме их не обманет.

Если бы устройство действительно работало, автопроизводители сами бы его ставили при серийной сборке, но этого не происходит.

Эксперты напоминают, что реально снизить расход можно только старыми добрыми способами. Это: плавная езда без резких ускорений, правильное давление в шинах и отказ от лишнего хлама в багажнике. Это реально дает до 20% экономии, в отличие от бесполезных подделок.