Toyota Land Cruiser
6 апреля
В России появился в продаже действительно неубиваемый редкий Ленд Крузер
Бронированный Toyota Land Cruiser 2012 года...
Эти новые внедорожники можно купить в бюджете до 4 млн рублей
6 апреля
Эти новые внедорожники можно купить в бюджете до 4 млн рублей
Топ-5 самых доступных рамных внедорожников в...
Интерьер Honda Vezel
6 апреля
В России появился надежный японский кроссовер намного дешевле китайских аналогов
Новые Honda Vezel поставляются в РФ из Японии и...

Названы самые дешевые машины в России

Lada Granta стала самым дешевым автомобилем в РФ в апреле 2026 года

Автомобили в России продолжают дорожать, и даже за самые простые модели теперь приходится платить больше. На основе актуальных данных прайс-листов издание «Автоновости дня» составило список из десяти самых доступных новых машин по состоянию на апрель.

Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки

Lada Granda по-прежнему возглавляет этот рейтинг, хотя и подорожала. Если в январе ее можно было найти за 770 900 рублей, то сейчас стартовая цена начинается от 850 000 рублей. Базовая версия оснащена 90-сильным 1,6-литровым мотором и механической 5-ступенчатой коробкой. В стандарте идут электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, подогрев зеркал и аудиоподготовка.

Рекомендуем
Кто должен уступить? Простой (на самом деле нет) тест на знание ПДД

Следом идет классический внедорожник Lada Niva Legend, самый доступный в своем классе. Его трехдверная версия стоит от 1 099 000 рублей. Под капотом – 83-сильный двигатель 1,7литра, а из опций в минимальной комплектации лишь электростеклоподъемники, крепления ISOFIX, стальные диски и та же аудиоподготовка.

Новинки и другие модели Lada

Новая Lada Iskra в кузове седан доступна от 1 277 000 рублей. Универсал той же модели обойдется минимум в 1 527 000, а версия SW Cross – от 1 657 000 рублей. В базе у Iskra 90-сильный 1,7-литровый двигатель, механика, две фронтальные подушки, ABS, датчики дождя и света, а также 15-дюймовые стальные колеса.

Еще один недорогой внедорожник от АВТОВАЗа – Lada Niva Travel. Цены на дореформенную версию с 80-сильным мотором 1,7 литра начинаются с 1 343 000 рублей. Обновленная модель с 90-сильным 1,8-литровым двигателем стоит от 1 419 000. В стандарте для нее заявлены зеркала с подогревом, ABS и подушка безопасности водителя.

Седан Lada Vesta занимает пятую строчку. Минимальная цена на него – 1 558 000 рублей, а на обновленную версию 2026 модельного года – от 1 581 000. Базовая комплектация включает 106-сильный двигатель 1,6 литра, механику, две фронтальные подушки, кондиционер и зеркала с подогревом.

Рекомендуем
Дорожные камеры уже проверяют, есть ли у водителя страховка ОСАГО

Пятиместный универсал Lada Largus после январского снижения цен доступен от 1 587 000 рублей. Он комплектуется 90-сильным 1,6-литровым мотором, а в список стандартного оборудования входят подушка безопасности водителя, кондиционер и ABS.

УАЗ Хантер 2025 года выпуска можно приобрести за 1 672 000 рублей. Этот внедорожник оснащен 150-сильным бензиновым двигателем 2,7 литра, механической коробкой и подключаемым полным приводом. По сути, из опций в базе только гидрокорректор фар и прикуриватель.

Самой доступной новой иномаркой сейчас является китайский кроссовер JAC JS3. Благодаря скидке в 200 тысяч рублей по спецпрограмме автомобиль 2024 года выпуска продается за 1 729 000. Он оснащен 109-сильным мотором, 6-ступенчатой механикой, двумя подушками безопасности, кондиционером и системой стабилизации.

Рекомендуем
Полный привод недорого: выбираем надежный кроссовер за 1,5 млн

Еще один китайский кроссовер, Livan X3 Pro 2023 года, предлагается за 1 869 900 рублей. В его базе – 103-сильный атмосферный двигатель 1,5 литра и вариатор. Оснащение довольно богатое: мультируль, парктроники, встроенный видеорегистратор, кнопка запуска двигателя и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.

Замыкает список седан Changan Alsvin 2024 года в комплектации «Стандарт» с ценой от 1 889 900 рублей. Его 98-сильный 1,5-литровый двигатель работает в паре с 5-ступенчатым роботом. В базе также идут камера заднего вида, круиз-контроль, кондиционер и мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
06.04.2026 
