Парковка для инвалидов: эксперт объяснил, почему покупать льготу бессмысленно

Липовые разрешения для инвалидов не работают: по базам данных легко выявят обман

Водителям, которые покупают поддельные парковочные разрешения для инвалидов в Telegram, стоит быть осторожными: такая льгота не даст реальных преимуществ.

Рекомендуем Полномочия по эвакуации автомобилей могут перейти к регионам

Автоэксперт Егор Васильев объяснил изданию Pravda.Ru, что эти схемы не имеют юридической силы. При проверке документов сотрудники все равно сверяют машину с официальными базами данных, и сразу будет установлено, что водитель обманывает систему.

Стоимость фальшивок доходит до 22 тысяч рублей, но они не спасут от штрафа, который сегодня составляет 5 тыс. рублей.

Специалист пояснил, что сегодня не менее 10% удобных парковок у ТЦ предназначены для инвалидов, и присутствие на них посторонних водителей затрудняет доступ людей с ограничениями к городской инфраструктуре.

Эксперт уверен, что наказание за подобные нарушения могут ужесточить, ведь сейчас из-за нечестных водителей страдают те, кто действительно нуждается в помощи.