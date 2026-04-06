#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
23 апреля
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
В Санкт-Петербурге продают кастомный Москвич с...
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
23 апреля
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Эксперт Михаил Колодочкин о новом классе...
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
22 апреля
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...

Парковка для инвалидов: эксперт объяснил, почему покупать льготу бессмысленно

Липовые разрешения для инвалидов не работают: по базам данных легко выявят обман

Водителям, которые покупают поддельные парковочные разрешения для инвалидов в Telegram, стоит быть осторожными: такая льгота не даст реальных преимуществ.

Рекомендуем
Полномочия по эвакуации автомобилей могут перейти к регионам

Автоэксперт Егор Васильев объяснил изданию Pravda.Ru, что эти схемы не имеют юридической силы. При проверке документов сотрудники все равно сверяют машину с официальными базами данных, и сразу будет установлено, что водитель обманывает систему.

Стоимость фальшивок доходит до 22 тысяч рублей, но они не спасут от штрафа, который сегодня составляет 5 тыс. рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Парковка для инвалидов: эксперт объяснил, почему покупать льготу бессмысленно

Специалист пояснил, что сегодня не менее 10% удобных парковок у ТЦ предназначены для инвалидов, и присутствие на них посторонних водителей затрудняет доступ людей с ограничениями к городской инфраструктуре.

Эксперт уверен, что наказание за подобные нарушения могут ужесточить, ведь сейчас из-за нечестных водителей страдают те, кто действительно нуждается в помощи.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Андрей Любимов/РБК/ТАСС
Количество просмотров 87
06.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0