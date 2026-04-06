#
>
Hyundai заинтриговал автомобильный мир двумя загадочными новинками
6 апреля
Hyundai заинтриговал автомобильный мир двумя загадочными новинками
Hyundai представил тизеры двух концептов...
Tenet T7
6 апреля
Обогнал Jolion и Niva Travel: этот автомобиль снова стал самым популярным в РФ
Tenet T7 вернул себе звание самого продаваемого...
Toyota Land Cruiser
6 апреля
В России появился в продаже действительно неубиваемый редкий Ленд Крузер
Бронированный Toyota Land Cruiser 2012 года...

Hyundai показал новый рамный внедорожник с футуристичным дизайном

Hyundai представила концепт внедорожника Boulder на автосалоне в Нью-Йорке

На нью-йоркском автосалоне Hyundai показала публике свой взгляд на будущее внедорожников концепт под названием Boulder. Интересно, что такое же имя носит город в американском штате Колорадо. Пока это лишь демонстрация идей, но серийную версию машины корейцы обещают выпустить примерно к 2030 году.

Hyundai Boulder
Hyundai Boulder

Как отвезти всё необходимое на дачу и не схлопотать штраф
Штраф за езду без ОСАГО теперь будут выписывать...
Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки

Рекомендуем
Кто должен уступить? Простой (на самом деле нет) тест на знание ПДД

Внешность у новинки брутальная и угловатая, а построена она на раме, что сразу намекает на серьёзные внедорожные амбиции. В глаза бросаются огромные 37-дюймовые шины для бездорожья и полноразмерная запаска на пятой двери. Задние двери, кстати, открываются против хода, что выглядит очень необычно. Багажник тоже сделан с фокусом на практичность: его дверь можно распахнуть с любой стороны, а стекло в ней опускается отдельно.

Hyundai Boulder
Hyundai Boulder

Внутри всё выглядит скорее как в машине из фантастического фильма, чем в современном автомобиле. Вместо одного большого экрана на центральной консоли  четыре небольших квадратных дисплея с виджетами. Руководит трансмиссией массивный, почти как у тягача, рычаг. А на лобовое стекло проецируется огромная панорамная проекция, занимающая почти всю его ширину.

Hyundai Boulder
Hyundai Boulder

По задумке инженеров Hyundai, основными соперниками для серийного Boulder станут такие иконы жанра, как Ford Bronco и Jeep Wrangler. Получится ли у новинки составить им конкуренцию, станет ясно только через несколько лет.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Hyundai
06.04.2026 
Фото:Hyundai
