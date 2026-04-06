Hyundai показал новый рамный внедорожник с футуристичным дизайном

Hyundai представила концепт внедорожника Boulder на автосалоне в Нью-Йорке

На нью-йоркском автосалоне Hyundai показала публике свой взгляд на будущее внедорожников – концепт под названием Boulder. Интересно, что такое же имя носит город в американском штате Колорадо. Пока это лишь демонстрация идей, но серийную версию машины корейцы обещают выпустить примерно к 2030 году.

Внешность у новинки брутальная и угловатая, а построена она на раме, что сразу намекает на серьёзные внедорожные амбиции. В глаза бросаются огромные 37-дюймовые шины для бездорожья и полноразмерная запаска на пятой двери. Задние двери, кстати, открываются против хода, что выглядит очень необычно. Багажник тоже сделан с фокусом на практичность: его дверь можно распахнуть с любой стороны, а стекло в ней опускается отдельно.

Внутри всё выглядит скорее как в машине из фантастического фильма, чем в современном автомобиле. Вместо одного большого экрана на центральной консоли – четыре небольших квадратных дисплея с виджетами. Руководит трансмиссией массивный, почти как у тягача, рычаг. А на лобовое стекло проецируется огромная панорамная проекция, занимающая почти всю его ширину.

По задумке инженеров Hyundai, основными соперниками для серийного Boulder станут такие иконы жанра, как Ford Bronco и Jeep Wrangler. Получится ли у новинки составить им конкуренцию, станет ясно только через несколько лет.