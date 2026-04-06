«Нештрафуемый» порог снизился с 20 до 10 км/ч»: правда или фейк

С 1 апреля 2026 года нештрафуемый порог в России не снизился с 20 до 10 км/ч

В соцсетях и мессенджерах активно обсуждают введение новых штрафов за скорость, но эта информация оказалась фейком. Несколько региональных изданий и даже официальный телеграм-канал ГИБДД одной из республик вынуждены были публично опровергать слухи.

По легенде, с 1 апреля 2026 года в России якобы заработали обновленные правила, и штрафовать стали уже за превышение на 10 км/ч. «Телеканал 360» прямо заявил, что это неправда и никакого изменения порога, после которого автоматически выписывают штрафы, не было.

Суть изменений в контроле скорости

На деле всё иначе. Новый подход, о котором писало издание «МК Новосибирск», действительно существует, но касается он не штрафов, а аналитики. Камеры теперь фиксируют превышение в диапазоне от 10 до 20 км/ч, однако квитанции с постановлениями за это по-прежнему не приходят.

Ответственность в виде штрафа наступает, как и раньше, только при превышении более 20 км/ч от разрешенного лимита. Зафиксированные же данные о небольшом превышении используются для точечного анализа аварийно-опасных мест.

Как данные помогают снизить аварийность

В Научном центре безопасности дорожного движения МВД пояснили, зачем это нужно. Собранная статистика позволяет выявлять участки, где водители часто едут чуть быстрее, и работать именно с ними. Речь идет о зонах у школ, пешеходных переходов и во дворах, где даже небольшое ускорение может привести к трагедии.

Пилотные проекты в некоторых регионах, где такая система уже тестировалась, показали положительный результат. Там, где водители, зная о повышенном внимании камер, стали сбрасывать скорость, аварийность действительно снизилась.

Официальное опровержение также опубликовало управление ГИБДД по Чеченской Республике. Там подтвердили, что слухи о массовых изменениях в ПДД и снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч с 1 апреля 2026 года не соответствуют действительности.