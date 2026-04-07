Японский бренд, китайская сборка: этот кроссовер стал главным хитом в России

Аналитик Целиков: продажи Mazda в России выросли на 1294%

Японский автобренд Mazda показал в России впечатляющий рост в начале 2026 года. По данным аналитического агентства «Автостат», за первые три месяца текущего года в стране было поставлено на учёт 6802 новых автомобиля этой марки. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял всего 488 единиц, что означает рост на целых 1294%.

Как отметил глава «Автостата» Сергей Целиков, Mazda долгое время лидировала среди так называемых альтернативных брендов на российском рынке и уступила первое место только Toyota ближе к концу квартала.

Mazda CX-5

Основной драйвером такого скачка стала одна конкретная модель. Более 90% всех регистраций, а именно 6183 машины, пришлось на кроссовер Mazda CX-5. Этот автомобиль, имеющий японские корни, сейчас поставляется в Россию из Китая. Остальные модели бренда внесли куда более скромный вклад: на долю CX-50 и CX-30 пришлось лишь 4,3% и 2,6% продаж соответственно.

Mazda CX-5

Вообще, подавляющее большинство машин Mazda, которые сейчас можно купить в России, – это продукция китайских заводов. По оценкам экспертов, на них приходится около 96% всех поставок бренда.