#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
7 апреля
7 апреля
Менять ли резину обратно из-за весеннего снегопада
Mitsubishi ASX
7 апреля
Надежный и простой японский кроссовер оказался дешевле Belgee
Новый Mitsubishi ASX первого поколения продают...

Надежный и простой японский кроссовер оказался дешевле Belgee

Новый Mitsubishi ASX первого поколения продают в РФ по цене от 2,4 млн рублей

Пока по Европе уже катается обновлённый Mitsubishi ASX, по сути перелицованный Renault Captur, на российском рынке всё ещё можно найти новенький «оригинал» первого поколения. Эти машины везут из ОАЭ, и их цена начинается примерно с 2,4 миллиона рублей. Для сравнения, базовый белорусский Belgee X50 стоит почти 2,48 млн, а новый китайский Changan CS35 Max – от 2,6 млн.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Рекомендуем
Цены и комплектации в разных городах

За 2,4 млн рублей дилеры готовы пригнать такой ASX под заказ во Владивосток. Комплектацию в объявлении не раскрывают, но на фото видно, что за эти деньги предлагают машину с тканевыми сиденьями бежевого цвета, мультирулём в коже, кондиционером, медиасистемой с сенсорным экраном, USB-портами и круиз-контролем.

В Новосибирске за аналогичный кроссовер, но с чёрной тканью, просят 2,43 млн.

А в Самаре он уже есть в наличии всего за 20 тысяч дороже – продавец называет это «средней» комплектацией, куда входят климат-контроль, камера заднего вида, парктроники и 18-дюймовые диски.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Рекомендуем
В других регионах цены постепенно растут. Под заказ в Омске машина стоит от 2,586 млн, в Москве, Волгограде и Краснодаре – 2,6 млн. В Белгороде цена поднимается до 2,64 млн, в Воронеже – до 2,65 млн, а в Тюмени и Санкт-Петербурге просят уже по 2,7 миллиона. Правда, в Питере за эти деньги продают не свежий импорт, а экземпляр 2022 года, который четыре года простоял в гараже.

Где ASX стоит дороже всего

Есть города, где цена на новый ASX первого поколения приближается к трём миллионам. В Ижевске и Екатеринбурге за него просят 2,9 млн рублей. В Чебоксарах привезти кроссовер под заказ предлагают за 2,95 млн. А в наличии, но по ещё более высоким ценам, он есть в подмосковном Реутове, Уфе и Перми.

Во всех случаях под капотом у автомобиля один и тот же проверенный двигатель – 2-литровый атмосферный агрегат на 150 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Привод может быть как передним, так и полным, это зависит от выбранной комплектации.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 12
07.04.2026 
Фото:Mitsubishi
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Недостатки:
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Комментарий:
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.
+18