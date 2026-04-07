Высокая посадка, простые кнопки и никаких сенсорных ребусов – какие авто выбирают возрастные водители

Эксперты рассказали, как выбрать авто, которое избавит от боли в спине

В 2026 году водители в возрасте выбирают автомобиль не по количеству лошадиных сил, а по тому, как легко из него выйти без характерного хруста в пояснице, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

И отдают предпочтение старой доброй эргономике.

На первом плане – надежные автомобили с мягкой подвеской, которая не докладывает о каждом стыке на асфальте. Высокая посадка давно перестала быть прихотью: это способ сохранить достоинство при высадке у супермаркета или поликлиники. Как объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев, пенсионеры все чаще выбирают современные кроссоверы и компактные внедорожники именно из-за просторного салона и удобной высоты сиденья.

Главный враг пожилого водителя – избыточная электроника. Идеальный рейтинг машин для тех, кому за 60, строится на принципе «нажал кнопку – получил результат», без переходов в третье подменю на экране.

В пятерку лучших вошли проверенные модели. Toyota Yaris Cross радует широкими дверями и низкими порогами – настоящее спасение для суставов. Honda CR-V и Hyundai Tucson предлагают максимальную поддержку спины и крупные контрастные экраны, которые видно даже без очков. Subaru Forester славится обзорностью «как в аквариуме»: вы хорошо видите все вокруг. А замыкает список Dacia Duster, где простота управления возведена в культ. Ломаться там практически нечему, а энергоемкая подвеска легко глотает неровности дороги.

Эксперты советуют не гнаться за полным приводом в городе, но признают: на обледенелой парковке или при выезде из двора после снегопада это элемент спокойствия. А классический автомат или вариатор избавляют от лишних движений левой ногой, что критично при артритах или быстрой утомляемости.

Главное – чтобы машина оставалась верным помощником, а не капризным гаджетом на колесах. В таком автомобиле и спина не болит, и дорога становится в радость.