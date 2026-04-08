Экономия, которая бьет по кошельку: главные ошибки автовладельцев при обслуживании авто

В Lecar Service рассказали, как сократить расходы на ТО без ущерба безопасности

Желание сэкономить на обслуживании автомобиля часто оборачивается гигантскими тратами.

Эксперты сети Lecar Service предупреждают: главная ошибка водителей – игнорирование регламентных работ из-за советов в чатах. Попытки «проехать лишнюю тысячу» превращают мелкую неисправность в капитальный ремонт.

Некоторые владельцы из лучших побуждений меняют масло каждые 5 тысяч километров, хотя при использовании качественной синтетики этого не требуется. Специалисты советуют не менять масло чаще, чем это требует производитель, но и не забывать о действительно важном: тормозной жидкости, трансмиссии и давлении в шинах, которое продлевает жизнь резины. Экономить разумно помогает замена оригинала на качественные аналоги. Фильтры, колодки или щетки стеклоочистителя могут стоить в 2-3 раза дешевле, но вот на моторном масле и тормозной жидкости экономить нельзя и опасно.

Простые операции, вроде замены салонного фильтра, реально сделать самому. Однако, как признаются мастера, после неудачных попыток «гаражного» ремонта клиенты платят вдвойне.

Лучший способ сократить расходы – вести сервисную историю. Это помогает планировать визиты и увеличивает цену авто при продаже. Фирменные сети сами напоминают о замене узлов, упрощая жизнь своим клиентам.

Мастер-приемщик Игорь Малышев приводит железный аргумент: клиент вовремя заменил изношенные колодки за 3 тысячи рублей, а если бы он затянул с визитом, то «убил» бы диски и отдал уже 15 тысяч. Еще нагляднее случай с ремнем ГРМ: плановая замена за 25 тысяч против 180 тысяч за капитальный ремонт двигателя после обрыва ремня.

Главный вывод специалистов: профилактика – это не трата, а лучшая инвестиция в безопасность и кошелек. Системный подход, сезонные акции и плавная езда помогут сохранить машину без лишних нервов.

Ответственное отношение к обслуживанию, качественные расходники и регулярные профилактические проверки окупаются не только экономией, но и спокойствием на дороге.

