Bentley раскрыла подробности о своем новом люксовом кроссовере

Bentley Barnato займет нижний ценовой сегмент, но будет стоить около $210 000

Bentley приоткрывает завесу тайны над своим новым проектом  городским внедорожником, о котором заговорили ещё несколько месяцев назад. Разработка машины, которую в кругах называют Barnato, близится к финалу, хотя само это имя пока не стало официальным.

Публичный дебют намечен на конец этого года, а вот покупатели смогут получить ключи только в третьем квартале 2025-го. Что касается стоимости, то глава американского филиала марки дал понять: автомобиль займёт нижнюю ступень в ценовой линейке Bentley. Правда, эксперты сразу охладили возможный ажиотаж, предположив, что цена окажется лишь чуть скромнее, чем у флагманского Bentayga, который сегодня оценивается примерно в 210 тысяч долларов.

Интересно, что за основу взята полностью электрическая платформа PPE, что для нынешнего рынка выглядит довольно смелым шагом. Продажи электромобилей, даже в премиум-сегменте, демонстрируют спад уже не первый год подряд. Несмотря на это, в компании уверены в успехе своей новинки.

Кстати, на этой же архитектуре уже построен электрический Porsche Cayenne. Немецкий «брат» предлагает широкий диапазон мощностей: от 435 до впечатляющих 1139 лошадиных сил. Ожидается, что британская версия также получит солидные технические характеристики, соответствующие статусу марки.

Лежнин Роман
07.04.2026 
