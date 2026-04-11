Популярная в РФ марка подготовит свой новый внедорожник для наших суровых зим

GAC приступил к зимним испытаниям внедорожника T75 при температуре -30°C

Китайский автопроизводитель GAC представил официальные изображения своего нового внедорожника T75 , и его дизайн сразу бросается в глаза.

У машины – строгий прямоугольный кузов, почти плоская крыша и совсем короткие свесы. Внешность дополняют крупные фары, массивные боковые зеркала и диски в чёрном цвете, а пластиковая защита на колёсных арках намекает на готовность к лёгкому бездорожью. Задняя дверь, кстати, распашная, и на ней крепится запасное колесо, а дверные ручки выполнены полускрытыми.

Что скрывается под этой брутальной оболочкой, пожалуй, даже интереснее. Компания заявляет, что модель оснащена так называемым «цифровым шасси». На деле это обычно означает отказ от традиционных механических связей: руль и педаль тормоза передают команды по проводам (steer-by-wire и brake-by-wire). Такие электромеханические тормозные системы набирают популярность в Китае – их уже можно встретить, например, на моделях Exeed EX7 или Li Auto L9 Livis.

Правда, любая электроника должна безотказно работать в любых условиях. Похоже, инженеры GAC именно это и проверяли, отправив прототипы на суровые зимние испытания. Тесты проходили в Якэши, который считается одним из самых холодных мест в стране, где температура запросто опускается ниже отметки в минус тридцать градусов. Так что новая разработка явно готовится не только к городскому асфальту, но и к более серьёзным вызовам.