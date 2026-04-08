Пока не поздно: россияне снова массово везут иномарки

Ввоз новых легковых машин в РФ заметно вырос: самые популярные марки

Импорт автомобилей в Россию в марте показал резкий перекос в сторону неофициальных каналов. По данным агентства «Автостат», общий объем ввоза составил 33 254 машины, причем почти половина из них – 49% – прибыла по альтернативным схемам. Глава агентства Сергей Целиков сообщил, что такие поставки за месяц выросли более чем в два с половиной раза, на 160% год к году.

Официальный импорт, наоборот, слегка просел – 16,9 тысячи единиц, что на 3% меньше, чем в марте 2025-го. Здесь безоговорочно лидируют китайские бренды: почти треть рынка (29,9%) заняла Geely, за ней следуют Changan (19,1%), GAC (15,1%), Jetour (10,8%) и Tank (8,5%). Самая популярная модель – Geely Monjaro. А вот в списке неофициального ввоза картина совершенно иная: Toyota (20,6%), BMW (11,4%), Audi (9,5%), Mercedes-Benz (7,9%) и Volkswagen (6,1%). Более 80% всех ввезённых в страну машин, кстати, сделаны в Китае, откуда и идет свыше 60% прямых поставок; ещё четверть (25,7%) традиционно проходит через Киргизию.

Причины бума альтернативного импорта

Аналитик Сергей Целиков назвал главную причину такого бума – желание потребителей. Люди, по сути, ищут альтернативу китайско-российскому автопрому и хотят ездить на привычных марках. Пропала и надежда «ждунов», которые в начале прошлого года откладывали покупку, рассчитывая на возвращение корейских и японских брендов. Теперь стало ясно, что этого не произойдет. К этому добавляется страх, что правила могут ужесточиться в любой момент – например, снизят порог по мощности двигателя с нынешних 160 л.с. или окончательно перекроют канал через Киргизию, что уже частично происходит. Все это заставляет покупателей действовать быстро.

Автоэксперт Денис Гаврилов связывает всплеск с проектом по регулированию ввоза машин из стран ЕАЭС. Поскольку точная дата ввода новых правил неизвестна, игроки рынка стараются успеть завезти автомобили, особенно премиум-класса с мощными моторами, пока это можно сделать по относительно комфортной цене. Параллельно растет ввоз машин с двигателями до 160 л.с. – Mazda, Toyota, Nissan, Volkswagen, чья цена уже сравнима с китайскими бестселлерами. Причём продают такие машины не только серые импортеры, но и крупные бывшие официальные дилеры этих марок.

Прогнозы экспертов и реакция рынка

Гаврилов полагает, что у брендов, официально ушедших из России, осталась лояльная аудитория, готовая покупать через альтернативные каналы. Это примерно 10-15% всех потенциальных клиентов. Правда, часть владельцев таких марок уже меняет их на китайские премиум-модели. Управляющий директор «Альфа-Лизинга» Максим Агаджанов считает мартовский рост естественной реакцией на ожидаемые ужесточения. Хотя Минпромторг и перенес изменения на неопределенный срок, это само по себе спровоцировало всплеск интереса к премиум-классу из неофициальных поставок.

Агаджанов подчеркивает, что мартовские цифры – не органический рост спроса, а именно ажиотаж. Часть машин, заказанных в первом квартале, поступит к покупателям еще в апреле, так что повышенный спрос может сохраниться недолго. В целом же альтернативный импорт, по его мнению, не исчезнет – спрос на привычные премиальные европейские марки останется, но станет более спокойным. Сергей Целиков уточнил, что сейчас наиболее активно везут Toyota, BMW и Audi, причем не только из Китая, но и из Германии, что вынуждает немецких производителей предпринимать юридические шаги по блокировке таких цепочек.

Некоторые аналитики объясняют резкий рост еще и низкой базой прошлого года: в марте 2024-го ввезли всего 23,8 тысячи машин из-за больших запасов, накопленных ранее, роста доли локализованных моделей и индексации утильсбора. Напомним, изменения ставок утилизационного сбора для машин, ввозимых физлицами через страны ЕАЭС, изначально ожидались с 1 апреля 2026 года, что и подстегивало импортеров завезти максимум по старым тарифам. Однако новый регламент до сих пор не вступил в силу, а проект постановления правительства продолжает находиться в стадии согласования.