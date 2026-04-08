Японский бестселлер RAV4 сменил поколение и лишился «чистых» ДВС

Шестое поколение RAV4 получило гибридные установки на базе мотора 2,5 л

Toyota RAV4 празднует 30-летний юбилей кардинальным обновлением.

С момента дебюта в 1994 году было продано более 15 млн машин в 180 странах, а в США он о популярности обогнал даже пикапы.

Шестое поколение, которое представили в апреле 2026 года, построено на совершенно новой архитектуре GA-K, но сохранило привычные габариты.

Главная сенсация: Toyota окончательно отказалась от «чистых» ДВС. Новый RAV4 предлагается исключительно с гибридными или подключаемыми гибридными установками на базе 2,5-литрового бензинового мотора. Базовая версия с передним приводом выдает 183 л.с., а полноприводная - 191 л.с.

Самый мощный вариант – подключаемый гибрид PHEV. Благодаря новой литий-ионной батарее на 23 кВт·ч запас хода на электричестве достигает 100 километров. В топовой полноприводной версии система выдает 304 л.с., разгоняя кроссовер до сотни за 5,8 секунды.

В салоне главное новшество – огромный 12,9-дюймовый экран мультимедиа. Автомобиль первым получил программную платформу Arene, которая обеспечивает постоянные обновления «по воздуху» и интеграцию с сервисами Google. Также предложат заряженную версию GR Sport с агрессивным обвесом, 20-дюймовыми дисками и красной строчкой в отделке.

Цены стартуют с 43 990 евро (около 4 млн рублей) за гибрид. Плагин-гибрид (можно заряжать от розетки) обойдется минимум в 49 990 евро (4,6 млн рублей).

Продажи новинки в Европе стартуют в июне.

Источник:  Auto, Motor und Sport
Алексеева Елена
08.04.2026 
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+75