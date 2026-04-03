#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
23 апреля
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
В Санкт-Петербурге продают кастомный Москвич с...
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
23 апреля
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Эксперт Михаил Колодочкин о новом классе...
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
22 апреля
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...

Китайский RAV4 начали ввозить в РФ по параллельному импорту: называем цены

В России стартовали продажи кроссоверов Toyota RAV4 2026 года

В ноябре прошлого года совместное предприятие FAW-Toyota (Китай) выпустило новое поколение кроссовера Toyota RAV4. Автомобиль, предназначенный для китайского рынка, отличается от глобальной версии оформлением экстерьера, но сохраняет стандартные габариты: длина – 4620 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2690 мм.

Рекомендуем
7 мест, полный привод, 9-ступенчатый автомат: испытали новый российский кроссовер

Сейчас частные компании и дилеры, занимающиеся параллельным импортом в Россию, уже принимают заказы на эту модель. Более того, отдельные экземпляры имеются в наличии.

Самым доступным вариантом считается бензиновая версия с 2,0-литровым двигателем мощностью 171 л. с. Также предлагаются гибридные модификации на 196 и 236 л. с. Однако ни одна из этих версий не позволяет ввезти автомобиль по льготной ставке утилизационного сбора.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Машины из ближайших поставок в максимальной комплектации обойдутся примерно в 4,6 млн рублей «под ключ». При этом итоговая цена зависит от региона покупателя и условий конкретного поставщика. Кроссоверы, уже имеющиеся в наличии, заметно дороже – от 5 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Subaru презентовала свой самый мощный автомобиль.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 3796
03.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+74