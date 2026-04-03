Китайский RAV4 начали ввозить в РФ по параллельному импорту: называем цены

В России стартовали продажи кроссоверов Toyota RAV4 2026 года

В ноябре прошлого года совместное предприятие FAW-Toyota (Китай) выпустило новое поколение кроссовера Toyota RAV4. Автомобиль, предназначенный для китайского рынка, отличается от глобальной версии оформлением экстерьера, но сохраняет стандартные габариты: длина – 4620 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2690 мм.

Сейчас частные компании и дилеры, занимающиеся параллельным импортом в Россию, уже принимают заказы на эту модель. Более того, отдельные экземпляры имеются в наличии.

Самым доступным вариантом считается бензиновая версия с 2,0-литровым двигателем мощностью 171 л. с. Также предлагаются гибридные модификации на 196 и 236 л. с. Однако ни одна из этих версий не позволяет ввезти автомобиль по льготной ставке утилизационного сбора.

Машины из ближайших поставок в максимальной комплектации обойдутся примерно в 4,6 млн рублей «под ключ». При этом итоговая цена зависит от региона покупателя и условий конкретного поставщика. Кроссоверы, уже имеющиеся в наличии, заметно дороже – от 5 млн рублей.

