Представлена мощная и экономичная версия новой Toyota RAV4
В Японии начались продажи обновлённого плагин-гибридного кроссовера Toyota RAV4. Машина построена на специальной гибридной платформе, а её главным козырем стала куда более ёмкая батарея. Если раньше на одной зарядке можно было проехать около 95 километров, то теперь этот показатель вырос до впечатляющих 150 километров.
Под капотом – знакомая гибридная установка на основе 2,5-литрового бензинового мотора, но её суммарная отдача теперь достигает 329 лошадиных сил. Инженеры не просто увеличили запас хода, но и задействовали тяговый аккумулятор для улучшения ходовых качеств. Батарея теперь работает как силовой элемент, повышая жёсткость кузова и опуская центр тяжести, что должно положительно сказаться на управляемости.
Покупателям предложат две версии. Базовую комплектацию Z можно узнать по чёрным акцентам в экстерьере, которые придают машине более агрессивный вид. Её цена в Японии начинается от 6 миллионов иен, что примерно эквивалентно 3 миллионам рублей.
Версия GR Sport, которая обойдётся дороже – в 6,3 миллиона иен, ориентирована на водителей, ценящих динамику. Её оснастили амортизаторами и распорками от подразделения GR, а также добавили спойлеры для лучшей аэродинамики и сцепления с дорогой. Вообще, у всех новых RAV4 PHEV появился специально настроенный руль и два режима вождения – Normal и Sport.
Планы у компании амбициозные: ежемесячно на домашнем рынке Toyota рассчитывает реализовывать около 700 таких машин. Собирать их будут на японских заводах в городах Такаока и Нагакуса.
