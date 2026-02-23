Экология
Представлена мощная и экономичная версия новой Toyota RAV4

Toyota представила в Японии плагин-гибридную версию RAV4 с ценой от 3 млн рублей

В Японии начались продажи обновлённого плагин-гибридного кроссовера Toyota RAV4. Машина построена на специальной гибридной платформе, а её главным козырем стала куда более ёмкая батарея. Если раньше на одной зарядке можно было проехать около 95 километров, то теперь этот показатель вырос до впечатляющих 150 километров.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

Под капотом – знакомая гибридная установка на основе 2,5-литрового бензинового мотора, но её суммарная отдача теперь достигает 329 лошадиных сил. Инженеры не просто увеличили запас хода, но и задействовали тяговый аккумулятор для улучшения ходовых качеств. Батарея теперь работает как силовой элемент, повышая жёсткость кузова и опуская центр тяжести, что должно положительно сказаться на управляемости.

Покупателям предложат две версии. Базовую комплектацию Z можно узнать по чёрным акцентам в экстерьере, которые придают машине более агрессивный вид. Её цена в Японии начинается от 6 миллионов иен, что примерно эквивалентно 3 миллионам рублей.

Интерьер Toyota RAV4
Интерьер Toyota RAV4
Версия GR Sport, которая обойдётся дороже – в 6,3 миллиона иен, ориентирована на водителей, ценящих динамику. Её оснастили амортизаторами и распорками от подразделения GR, а также добавили спойлеры для лучшей аэродинамики и сцепления с дорогой. Вообще, у всех новых RAV4 PHEV появился специально настроенный руль и два режима вождения – Normal и Sport.

Планы у компании амбициозные: ежемесячно на домашнем рынке Toyota рассчитывает реализовывать около 700 таких машин. Собирать их будут на японских заводах в городах Такаока и Нагакуса.

  «За рулем» можно смотреть на YouTube
Лежнин Роман
Фото:Toyota
23.02.2026 
Фото:Toyota
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
