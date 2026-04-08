В России изменилась стоимость «брата-близнеца» Geely Tugella

Бренд Knewstar уменьшил скидки на кроссовер 001 в России

В России Knewstar 001, купеобразный кроссовер китайского бренда, фактически подорожал в двух топовых комплектациях. По данным мониторинга прайс-листов, в начале апреля компания сократила размер так называемой «специальной выгоды» – дилерской скидки от рекомендованной цены – на 30 тысяч рублей для версий «Флагман» и «Спорт».

В итоге, если брать модели 2024 года выпуска, скидка на них теперь составляет 320 тысяч вместо прежних 350 тысяч. Для этих же комплектаций, но 2025 года, дисконт уменьшился со 150 до 120 тысяч рублей. На деле это означает рост конечной цены для покупателя примерно на 0,7%. Причём на начальную версию «Люкс» изменения не распространились – скидка для неё осталась прежней.

Вот как теперь выглядят цифры. За «Люкс» 2024 года по-прежнему просят 3 879 990 рублей со скидкой в 350 тысяч. А вот «Флагман» той же модели года стоит 4 142 990 рублей (плюс 0,73%), а «Спорт» – 4 249 990 рублей (плюс 0,71%), при скидке в 320 тысяч на каждую. Автомобили 2025 года выпуска в комплектациях «Люкс» оцениваются в 4 079 990 рублей, а «Флагман» и «Спорт» – в 4 342 990 и 4 449 990 рублей соответственно, с дисконтом уже в 120 тысяч.

Напомним, эта модель пришла на наш рынок осенью 2024 года, заменив собой Geely Tugella. Под капотом у неё – двухлитровый турбированный бензиновый двигатель. В комплектациях «Люкс» и «Флагман» он развивает 200 лошадиных сил и 325 Нм крутящего момента, а в «Спорт» мощность повышена до 238 сил и 350 Нм. С таким мотором кроссовер разгоняется до сотни за 6,9 секунды, против 7,4 секунды у менее мощных версий.

Во всех случаях работает восьмиступенчатый автомат Aisin и подключаемый полный привод. Несмотря на китайское происхождение, машина адаптирована для России: в базе идёт с подогревом руля, лобового стекла, зеркал, форсунок омывателя и даже задних боковых сидений.

Ушакова Ирина
08.04.2026 
