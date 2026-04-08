В России вырос спрос на «китайцев» с пробегом

«Авто.ру Бизнес»: в России б/у Geely Emgrand и Tank 500 подешевели в апреле

По данным аналитиков «Авто. ру Бизнес», в марте средняя цена подержанных китайских авто пересекла отметку в 2,26 млн рублей, продемонстрировав рост на 2%. Количество активных предложений по маркам из Китая в марте 2026 года возросло на 8% как относительно февраля, так и год к году. Схожая тенденция наблюдалась и у других иномарок, их средняя стоимость составила 2,39 млн рублей.

Средняя цена российских автомобилей с пробегом практически не изменилась, остановившись на отметке в 733 тыс. рублей. За месяц она подросла всего на один процент, что, по сути, можно считать стагнацией.

Среди конкретных моделей выделились три, чья стоимость в прошедшем месяце снизилась. Речь о Geely Emgrand, подешевевшем на 4,7%, до 1,55 млн рублей, Tank 500, упавшем на 3%, до 4,88 млн, и ЗАЗ Chance, цена на который снизилась на 2,4%, до 234 тыс. рублей.

Если смотреть по регионам, то падение средних цен зафиксировали лишь в трех: Кировской области, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. Зато заметный рост произошел в Самарской и Ярославской областях, а также в Пермском крае.